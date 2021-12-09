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CHP'nin seçim stratejisi. 4 alana ağırlık verilecek

CHP'nin seçim stratejisi netleşmeye başladı. Seçime doğru CHP, Orta Anadolu, Karadeniz, Doğu Masası ve yurtdışındaki seçmenlere yoğunluk verecek.

CHP'nin seçim stratejisi. 4 alana ağırlık verilecek
CHP'nin seçim stratejisi. 4 alana ağırlık verilecek
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CHP kaynakları, AK Parti ve MHP'li isimlerin giremediği birçok yere CHP'lilerin girip siyaset yapabildiklerini kaydetti.

Erken seçim taleplerini de yineleyen kaynaklar, CHP'nin seçime doğru 4 alana yöneleceğini söyledi. Bunlar: Doğu Masası (doğu ve güneydoğu illeri), Orta Anadolu, Karadeniz ve yurtdışında yaşayan seçmenler. Bu 4 noktaya ağırlık verilecek, özel stratejiler geliştirilerek oy oranı arttırılmaya çalışılacak.

CHP KAYNAKLARI: DOĞU'DA ÜYE SAYIMIZ ARTIYOR

Öte yandan Doğu Masası çalışmaları neticesinde birçok ildeki üye sayısının arttığı kaydedildi. Buna göre son bir yılda Ağrı'da yüzde 30, Batman'da yüzde 141, Bitlis'te yüzde 74, Diyarbakır'da yüzde 65, Hakkari, Muş ve Şırnak'ta yüzde 64 oranında üye sayısında artış yaşandı.
CHP'de hedef bu rakamları daha da yukarı taşımak.

Salı günü yaklaşık bir buçuk yıllık aradan sonra il başkanları ile yüz yüze toplantı yapıldı. Olası erken seçim ve örgütlerin hazırlıkları ele alındı. CHP üyesi olmayan ilçe ve mahalle ve köy kalmaması gerektiği belirtilerek çalışmalara hız verilmesi gerektiği kaydedildi.

CHP'DE YOĞUN TOPLANTI TRAFİĞİ

CHP'de Aralık ayı itibariyle toplantı trafiği de yoğunlaşacak. İlk olarak aralık ayının ikinci haftasında İstanbul'da Aile Destekleri Sigortası toplantısı yapılacak. 2011'den bu yana dile getirilen bu proje kapsamında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu kadınlara seslenecek, görüşlerini paylaşacak.
Sonrasında kadın kolları başkanları, kadın vekiller, kadın PM üyeleri ve yöneticiler ile de toplantı yapılacak.

Ardından ilerleyen tarihlerde ilçe başkanları ile de kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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