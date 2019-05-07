CHP, YSK'nın İstanbul'da seçimleri yenilenmesi kararının ardından PM Üyeleri ve Milletvekillerinin imzasıyla bir Demokrasi ve Özgürlük Bildirgesi yayınladı.

Bildirgede 'Krizin aşılması için' atılması gereken adımlar sıralanırken, sandık kurullarında şaibe varsa "16 Nisan Anayasa Referandumu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı, Milletvekili Seçimleri ve 31 Mart’ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle aynı sandıkta ve aynı zarflarla yapılan ilçe belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği seçimleri de aynı kıstasla yenilenmelidir" görüşüne yer verildi.

Bildirgede ayrıca, seçim kurullarında bir hata varsa sorumlusunun YSK olduğu ifade edilerek, "YSK’nın kusuru seçmene yüklenemez, seçmen cezalandırılamaz. YSK üyeleri seçmene karşı işledikleri suç sebebiyle topluca istifa etmelidir" denildi.

CHP'nin yayınladığı bildirgede "İçişleri ve Adalet Bakanlarının seçim dönemlerinde tarafsızlığını sağlayacak düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır" ifadeleri de yer aldı.