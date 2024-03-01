CHP Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Habertürk'te soruları yanıtladı

Şişli Belediye Başkan adayı Resul Emrah Şahan, Habertürk'te Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı. Şahan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Seçmenin bize şimdiye kadar teveccühe artarak yanıt vermek lazım. Belediyecilik örneklerini daha artırarak, yenileyerek başka bir sorumluluk veriyor üzerimize. Daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yıllardır belediyeyi biz yönetiyoruz. Sorunları, sokağı iyi biliyoruz. Yeni nesil bir yerel yönetim anlayışıyla vizyonumuzu koymak zorundayız. Şilli bir tarafıyla İstanbul'un merkezi. Ben Şişli'de başkan yardımcılığı görevinde de bulundum. Muammer Başkanımızla çok güzel işler yaptık. Kentin gerçek konuları, gündemleri var. Mesleki ve siyasi sorumluluğum var.

"BİR SEFERBERLİĞE İHTİYAÇ VAR"

Ana maddemiz yurttaşı güçlendirme. Bunu sadece mekân üzerinden konuşmak değil; demokratik bir yönetim anlayış örneğini koymak. Bunun altında kent mekânı, planlama, sosyal politikalar, çocuk, kadın, gençlik var. Planlama alanından bahsedecek isek evet İstanbul'un en önemli konularından biri deprem. Şişli'nin de depremle ilgili gerçek bir planı, çözüm haritası var. Fakat deprem konusu Ekrem başkanımızın da söylediği gibi bir seferberlik işi. Şişli'de depreme ilişkin gerçekçi bazı çözüm önerilerimiz olacak. Bunu bir şeyi yıkıp yapma odağından değil yaşam esaslı dönüşümü baz alan bir yerden olacak.

"100 BİN VATANDAŞA DOKUNACAĞIZ"

Kentsel dönüşümde kent planlaması, güçlendirme, parsel bazlı dönüşüm dersiniz, bir seferberlik ayağı var. Vatandaşı bu alanda yalnız bırakmayacağız. Makro plan çalışmalarımız var. Önümüzdeki 5 yıl içinde Şişli'de plansız bölge bırakmayacağız. Bu çerçevede bütün plan çalışmalarımızı bitireceğiz. 2 bin 784 binayı öncelikli olarak güçlendirilecek. Önümüzdeki 5 yılda 100 bin vatandaşımızın hayatına dokunabilecek planlama ve projeksiyonu ortaya koyacağız. Burada önemli olan seferberliği sağlamamız. Finans, yurttaş, merkezi yönetim, yerel yönetimle birlikte. Bunun siyasi savunuculuğunu, rotasını, yol haritasını göstermeye talibiz.