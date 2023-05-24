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CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bakanlık konusu gündeme gelmedi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir" dedi

Son dakika: CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Bakanlık konusu gündeme gelmedi
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AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Sayın Genel Başkanımızın Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağın görüştüğünü hatırlattı.

Görüşmenin ardından Ümit Özdağın pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçiminde Zafer Partisinin, Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıkladığını aktaran Öztrak, "Milletimizin beklediği bu önemli birlikteliğin saray ve şürekasında ciddi rahatsızlık yarattığını ve bu çerçevede bir dezenformasyon süreci başlattıklarını görüyoruz." ifadesini kullandı.

İmzalanan protokol metninin son derece açık olduğunu vurgulayan Öztrak, dezenformasyon yapılan iki konuya açıklık getirmek istediğini söyledi.

Bunlardan birincisinin, protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme olduğunu dile getiren Öztrak, "Protokolün dördüncü maddesinde yer alan düzenleme, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir." diye konuştu.

Mutabakat Metninin 60'ıncı sayfasında "Yerel Yönetimler" başlığı altında yer alan ifadelerde "Seçilmiş yöneticilerin görevlerine bir yargı olmadıkça son verilememesini güvence altına alacağız." dendiğini aktaran Öztrak, "Millet İttifakı’nın sözü budur. Protokol metninde de yargı kararı olmaksızın adım atılamayacağı net şekilde ifade edilmiştir." dedi.

İkinci konunun ise bakanlık meselesi olduğunu belirten Öztrak, şunları kaydetti:

"Baştan beri söylüyoruz, 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bakanlar Kurulu'nu Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin liderleriyle yapacağı görüşmeler sonrasında belirleyecektir. Sayın Genel Başkanımızın Sayın Özdağ ile görüşmesinde bakanlık konusu gündeme gelmemiştir. Görüşmenin ana omurgasını kaçakların ve sığınmacıların durumu ile ulusal güvenlik konuları oluşturmuştur. Çok açık ve net söyleyeyim, protokolde yer alan ve benim az önce açıkladığım hususlar dışındaki haber ve yorumlar dezenformasyon ve yalandır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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