DHA

Edirne'nin Enez ilçesinde, Ahmet Y., önce lokantada ardından da Ergün Balcı ile Sebahattin Işık'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünde meydana geldi. Ahmet Y., köydeki bir lokantada birlikte yemek yedikleri Ergün Balcı'yla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Ahmet Y., belinden çıkardığı tabancayla Balcı'yı vurdu. Ergün Balcı ağır yaralanırken, Ahmet Y., olay yerinden ayrıldı.

Ahmet Y., bu sırada köydeki kahvenin önünde oturan Sebahattin Işık'ı da vurdu. Işık, olay yerinde, Balcı'da kaldırıldığı Enez Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Ergün Balcı ve Sebahattin Işık'ın cenazeleri, otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarma, olayın ardından kaçan Ahmet Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.