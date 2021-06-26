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Mersin'de dün çıkmıştı! Yangın sürüyor!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, günün ışımasının ardından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü bölgeye, Hatay ve Kahramanmaraş'tan da takviye ekipler yönlendirildi

YANIYOR! Son dakika: Mersin'de dün çıkan yangın hala devam ediyor! - VİDEO HABER
Mersin'de dün çıkmıştı! Yangın sürüyor!
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AA

Mersin'in Tarsus ilçe merkezine 51 kilometre uzaklıktaki Kuşçular Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

ULAŞIM ZORLUĞU YAŞANIYOR

AA'da yer alan habere göre dik yamaç, sarp ve engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makinaları tarafından yol açma çalışması yapıldı.

TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü bölgeye, Hatay ve Kahramanmaraş'tan da takviye ekipler yönlendirildi. Dün havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren 3 söndürme helikopteri, müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

YANGININ NEDENİ BELLİ DEĞİL

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş, 3 söndürme helikopteri, 15 arazöz ve 75 personelle yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.

Alevlerin büyüdüğü bölgeye Adana ve Mersin'den de takviye ekipler yönlendirilmiş, havanın kararması nedeniyle 3 söndürme helikopteri müdahaleye ara vermiş, söndürme çalışmalarına karadan devam edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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