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        Haberler Dünyadan Cillian Murphy yeni 'James Bond' olmak için aday gösterildi - Magazin haberleri

        Cillian Murphy yeni 'James Bond' olmak için aday gösterildi

        'Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy, sinemanın İngiliz ajanı 'James Bond'u canlandırması için aday gösterildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:36
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        '007 kod' adı altında MI6 için çalışan sinemanın İngiliz gizli ajanı 'James Bond' için
        'Oppenheimer'ın yıldızı Cillian Murphy aday gösterildi.

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        "İNANILMAZ BİR İŞ ÇIKARABİLİR"

        Los Angeles'ta düzenlenen 'Oscar Wilde Ödülleri'nde Pierce Brosnan, tercihinin kimden yana olduğunu şöyle açıkladı: Majestelerinin Gizli Servisi'nde James Bond olarak muhteşem bir iş çıkaracak isim benim için belli: Cillian Muphy, 'James Bond' olarak inanılmaz bir iş çıkarabilir.

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        "BU ROL İÇİN FAZLA YAŞLIYIM"

        Pierce Brosnan'ın yapmış olduğu bu açıklamlardan sonra 47 yaşındaki Cillian Murphy; "Bence, bu rol için fazla yaşlıyım" dedi.

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        Öte yandan CillianMurphy ise kariyerinde tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Christoper Nolan'ın 'Oppenheimer'ında rol almasıyla Oscar'da 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmaya aday isimler arasında favori gösteriliyor. Murphy, bu rolle halihazırda 'BAFTA', 'Altın Küre' ve 'Ekran Oyuncuları Birliği ödüllerine layık görüldü.

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        DAHA ÖNCE JAMES BOND KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCULAR

        Sean Connery

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        David Niven

        7

        George Lazenby

        8

        Roger Moore

        9

        Timothy Dalton

        10

        Pierce Brosnan

        11

        Daniel Craig

        #cillian murphy
        #james bond
        #Pierce Brosnan
        #Oppenheimer
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