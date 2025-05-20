Cinayet bıçağında takipsizlik kararı

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin dava sürerken, B.B.’nin cinayette kullandığı bıçağa ilişkin de soruşturma yürütüldü.

DHA'nın haberine göre yapılan kriminal incelemede, bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. B.B. hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan takipsizlik kararı verildi.

Cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi

Kadıköy'deki tarihi bit pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan yeni soruşturma yürütüldü. Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu kayıtlara geçti.