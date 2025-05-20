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        Cinayet bıçağında takipsizlik kararı

        İstanbul Kadıköy'de vahşice katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan 'bıçak soruşturması'nda takipsizlik kararı verildi. Yapılan incelemede, bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:17 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:17
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        Cinayet bıçağında takipsizlik kararı
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        Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) ölümüne ilişkin dava sürerken, B.B.’nin cinayette kullandığı bıçağa ilişkin de soruşturma yürütüldü.

        DHA'nın haberine göre yapılan kriminal incelemede, bıçağın yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. B.B. hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan takipsizlik kararı verildi.

        Cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi
        Cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi

        Kadıköy'deki tarihi bit pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan yeni soruşturma yürütüldü. Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu kayıtlara geçti.

        TAKİPSİZLİK KARARI

        Cinayette kullanılan bıçakla ilgili hazırlanan raporda, bıçağın taşımakta olduğu nitelikleri bakımından 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' da belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı kaydedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı suçun yasal unsurları oluşmadığını belirterek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi.

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        #Mattia Ahmet Minguzzi
        #haberler
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