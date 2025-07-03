Cinayet şüphesinde flaş görüntü! Babalarının kanının bulaştığı eşyaları attılar!

Eyüpsultan'da 30 Haziran 2025 tarihinde saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda 112 Acil servisi arayan bir kişi, evde bir kaza olduğunu ve babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyerek yardım istedi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Recep Kütükçü'nün (54) sağ diz kısmında 1 adet derin kesi şeklinde yaralandığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Evde bulunan anne F.K., oğulları M.K.(32) ve Y.R.K.(22) gözaltına alındı. Şüpheliler evde sürekli tartıştıkları babalarının olay günü bıçakla kendilerine saldırdığını, bu sırada düşerek bıçağın kendi bacağına saplandığını söyledi.

Poliste ifade veren anne F.K. eşinin daha önceden alkollü bir halde kendilerini yaraladığını söyleyerek “Eşim mutfakta alkol alıyordu. Aramızda tartışma çıktı. Bir anda bıçak çekerek bize doğru saldırdı. Sizi öldüreceğim diye tehditler savuruyordu. Oğullarım araya girmeye çalışırken yere düştü. Bıçak bacağına saplandı.” dedi. Gözaltındaki F.K.’nın oğullarının da benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.

KANLI EŞYALAR ÇÖPE ATILDI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis ifadelerle çelişen bazı güvenlik kamera görüntüleri buldu. Görüntülerde olayın ardından şüphelilerin evdeki bazı eşyaları taşıyarak çöpe attıkları görüldü. Çöp konteynerinde yapılan aramada 1 tane kanlı şort, 1 tane kanlı bez, 1 tane kanlı sandalye bulundu. Ayrıca evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçağa incelenmek üzere el konuldu. Öte yandan daire girişinin olaydan sonra temizlendiği tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan anne ve iki oğlu ile onlara yardım ettiği iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen anne F.K. “Kazayla oldu. O beni öldürecekti. Kurtulmak için mücadele ettim. Ne olduysa kazayla oldu.” dedi.