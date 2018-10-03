Korkunç anlar kamerada...

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Cinayeti anbean çekti

Adana'da devlet arazisinin kiralanması nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

03.10.2018 - 09:13 | Güncelleme: İHA

Edinilen bilgiye göre, olay 21 Eylül Cuma günü Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Derinel ailesi, devletten 3 yıl önce arazi kiralayıp, hayvan çiftliği kurdu. Aile, yakın zamanda da çiftliği kullanmaları için sözlü olarak Ali Ağar ve akrabalarına verdi.

Bu kararlarından vazgeçen Derinel ailesi, bekçileri Mehmet Akçan’ı araziye gönderip demir kapının kilitlerini kırarak değiştirtti. Ali Ağar ve akrabaları da kendilerine vadedilen sürenin dolmadığını belirterek tekrar çiftliğe girdi. Bunun üzerine Derinel ailesi, Mehmet Akçan'ı yeniden çiftliğe gönderdi. Bekçi Mehmet Akçan, çiftliğin giriş kapısı önünde Ağar ile tartıştı. Kilidi kırarak içeri gireceğini söyleyen Mehmet Akçan'a müdahale eden Ağar, iddiaya göre "O kilidi kırarsan, ben de senin elini kırarım" diyerek bıçak çekmek istedi.

CİNAYET ANINI AKRABASI ÇEKTİ

Akçan da geldiği araçta bulunan av tüfeğini alıp Ağar'a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Ali Ağar, olay yerinde yaşamını yitirdi, Akçan ise kaçtı. Bu anlar ise Ağar'ın bir akrabası tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akçan ile azmettirmek suçlamasıyla Ufuk Derinel'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 dakika önce
    milletin gözünü mal mülk bürümüş yazık
  • Misafir 29 dakika önce
    adalet
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