Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cinsel istismardan yargılanan rapçi Diddy'ye bir erkekten cinsel saldırı davası - magazin haberleri

        Cinsel istismardan yargılanan rapçi Diddy'ye bir erkekten cinsel saldırı davası

        Hakkında yapılan cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan 'Diddy' lakaplı rap şarkıcısı Sean Combs'a, bir erkek tarafından yeni bir dava açıldı. Sokak müzisyeni olan davacı, 2022'de Diddy'nin kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir erkekten cinsel saldırı davası
        ABONE OL

        Hakkında yapılan cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan 'Diddy' lakaplı rap şarkıcısı Sean Combs'a yeni bir dava daha açıldı.

        2022'de Diddy'nin, Los Angeles'taki bir gece kulübünde kendisine ilaç verip cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen bir erkek, rapçiyi dava etti.

        Combs'u suçlayan 55 yaşındaki adam, davayı John Doe takma adıyla açtı.

        Mahkeme dosyalarına göre Doe, "şarkıcının kendisine uyuşturucu verdiğini ve tecavüz ettiğini" söyledi.

        Doe, Kasım 2022'de Los Angeles'ta popüler bir gece kulübünün yakınındaki sokakta çalan genç bir müzisyen olduğunu, bir kişinin, Combs'un ev sahipliği yaptığı özel doğum günü partisine davetiye getirdiğini söyledi.

        REKLAM

        Combs hakkında açıklama yapan avukatları, tüm suçlamaları reddetti. Avukatlar, "Combs hiçbir zaman erkek ya da kadın, yetişkin ya da çocuk, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmamış ya da ticaretini yapmamıştır" dedi.

        DIDDY DAVASINDA NE OLMUŞTU?

        Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

        Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

        Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

        İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

        Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. ABD'li rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sean diddy comb
        #cinsel saldırı
        #dava
        #tecavüz
        #seks ticareti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        Eren Elmalı G.Saray'a çok yakın!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı!
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Özel: 23 Mart'ta ön seçimle adayımızı belirleyeceğiz
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        Google'dan "Amerika Körfezi" adımı
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        "Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        Akıllı kanser ilaçlarının etkin maddesi yerli imkanlarla geliştirildi
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        2 evladını kaybeden babanın yürek yakan görüntüsü!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil!
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        Araştırma: En 'yanlış bilgi' yayan siyasetçiler aşırı sağcılar
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        13 yaşındaki Su Dilem'i boğdu! Cani baba!
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Ünlülerin çocukları için seçtikleri sıra dışı isimler
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı