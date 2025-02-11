Cinsel istismardan yargılanan rapçi Diddy'ye bir erkekten cinsel saldırı davası

Hakkında yapılan cinsel saldırı suçlamaları nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan 'Diddy' lakaplı rap şarkıcısı Sean Combs'a yeni bir dava daha açıldı.

2022'de Diddy'nin, Los Angeles'taki bir gece kulübünde kendisine ilaç verip cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen bir erkek, rapçiyi dava etti.

Combs'u suçlayan 55 yaşındaki adam, davayı John Doe takma adıyla açtı.

Mahkeme dosyalarına göre Doe, "şarkıcının kendisine uyuşturucu verdiğini ve tecavüz ettiğini" söyledi.

Doe, Kasım 2022'de Los Angeles'ta popüler bir gece kulübünün yakınındaki sokakta çalan genç bir müzisyen olduğunu, bir kişinin, Combs'un ev sahipliği yaptığı özel doğum günü partisine davetiye getirdiğini söyledi.

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Combs hakkında açıklama yapan avukatları, tüm suçlamaları reddetti. Avukatlar, "Combs hiçbir zaman erkek ya da kadın, yetişkin ya da çocuk, hiç kimseye cinsel saldırıda bulunmamış ya da ticaretini yapmamıştır" dedi.

DIDDY DAVASINDA NE OLMUŞTU?

Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. ABD'li rapçinin davaları, 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.