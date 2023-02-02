Evcil hayvanlara çip uygulamasında sürenin dolmasıyla birlikte ocak ayında çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, "Cezaların hepsi yurtdışına çıkış veya şehirlerarası yolculuk sırasında belge istenilmesi zorunlu olduğu için uygulandı. Onun dışında bu tür hayvanların tespiti açıkçası çok zor" dedi.

'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, evcil hayvanların çip takılarak kayıt altına alınmasında süre 31 Aralık 2022 tarihinde doldu. Hayvanlarına çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira ceza uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihi itibari ile toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Hem yoğunluk hem de çip ve pasaport sıkıntısı nedeniyle başvurmasına rağmen çip takılmayan hayvan sahiplerine beyanname verildi. Bu kapsamda toplam 552 bin 127 beyanname verildi. Beyanname verilenlerin hayvanlarına çip takılmaya devam ediliyor. Beyanname uygulaması ile yeni çip takılanlarla birlikte kayıt altına alınan hayvan sayısı 1 milyon 595 bin 255'e ulaştı.