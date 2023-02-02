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Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı

Evcil hayvanlara çip takılarak kayıt altına alınması uygulamasına uymayanlara ilk cezalar verildi. Seyahate çıkmak isteyen hayvan sahiplerine 3 bin 642 lira para cezası kesildi

CEZA GELDİ! Son dakika: Çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı
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DHA

Evcil hayvanlara çip uygulamasında sürenin dolmasıyla birlikte ocak ayında çip taktırmayanlara ilk cezalar uygulandı. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, "Cezaların hepsi yurtdışına çıkış veya şehirlerarası yolculuk sırasında belge istenilmesi zorunlu olduğu için uygulandı. Onun dışında bu tür hayvanların tespiti açıkçası çok zor" dedi.

'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' kapsamında, evcil hayvanların çip takılarak kayıt altına alınmasında süre 31 Aralık 2022 tarihinde doldu. Hayvanlarına çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira ceza uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihi itibari ile toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.

Hem yoğunluk hem de çip ve pasaport sıkıntısı nedeniyle başvurmasına rağmen çip takılmayan hayvan sahiplerine beyanname verildi. Bu kapsamda toplam 552 bin 127 beyanname verildi. Beyanname verilenlerin hayvanlarına çip takılmaya devam ediliyor. Beyanname uygulaması ile yeni çip takılanlarla birlikte kayıt altına alınan hayvan sayısı 1 milyon 595 bin 255'e ulaştı.

İLK CEZALAR SEYAHATTE

Öte yandan ev hayvanlarına çip taktırmayanlara da ilk cezalar uygulandı. Özellikle seyahat sırasında çip takıldığına ilişkin kimlik sunamayan birçok kişiye hayvan başına 3 bin 642 TL ceza uygulaması yapıldı. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Genel Sekreteri İsa Yıldırım, "Çip taktırılmayan ve sisteme kaydedilmeyen hayvanlar için ceza yazıldı. Bu cezaların hepsi yurt dışına çıkış veya şehirlerarası yolculuk için belge istenilmesi zorunlu olduğu için hayvan sahiplerinin 'ben cezamı ödeyeyim, hayvanı sisteme kaydedelim' diyerek il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gitmesi ile uygulandı. Onun dışında bu tür hayvanların tespiti açıkçası çok zor. Hayvana çip taktırıldığında iş bitmiyor, sisteme kaydettirip pasaportun alınması gerekiyor. Hayvanına çip taktırdığı için rahat olan bir hayvan sahibi, yurt dışına çıkmak istediğinde hayvanını sisteme kaydettirmediği için ceza ödedi. Sisteme kaydı yapıldıktan sonra yurt dışı çıkış işlemini yaptı" dedi.

"AF ÇIKARTILIP, KAYITLARIN AÇILMASI LAZIM"

Yıldırım, sürecin devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çip takılmadan yurt dışına çıkış mümkün değil. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer ülkelere çıkış için bazı işlemler gerekiyor, Tarım ve Orman Bakanlığı´ndan alınan sağlık sertifikası ve bazı ülkeler için kuduz testlerinin sonuçları isteniyor. Yine şehirler arası seyahatte de hayvanın kimliğini ibraz etmek zorundalar. Sahipli hayvan sayısında baktığımızda kayıtlı hayvan sayısının çok düşük olduğunu görüyoruz, bunun için af çıkartılıp, hayvanların kayıt altına alınması gerekiyor" diye konuştu.

Yıldırım, beyanname verilenlerin hayvanlarının cezai işlem uygulanmadan sisteme kaydedildiğine dikkat çekerek, "Klinikler hayvan sahiplerini çağırarak çiplerini takıyor, sisteme kaydediyor. Şu an oran çok düşük. Ankara'da 62 bin hayvan için beyanname verdik. Bunun yüzde 10´una kadar çip takıldı, oran henüz çok düşük. Şu an için çiplerdeki sorun aşılmış durumda; ama pasaportlarda hala problem var. Pasaportlar sağlandıkça kliniklere gönderiyoruz. Fakat pasaportta da 3-4 aya kadar sorun çözülecektir. Pasaport olmasa bile kayıtlar yapılabiliyor, olmayan kliniklere pasaportlar geldikçe gönderiyoruz" dedi.

"ÇİPLİ ÇİPSİZ TÜM HAYVANLARA SAĞLIK HİZMETİ SUNULUYOR"

Yıldırım, çip olsun olmasın her hayvan için tedavi yapıldığını belirterek, "Veteriner klinikleri veya hayvan hastanelerine gelen hastalar için çipli ya da çipsiz ayrımı söz konusu değildir. Sağlık hizmeti kutsaldır, sağlık hizmeti her hayvana verilir. Dolayısıyla da çipli ya da çipsiz veteriner kliniklerine giden her hayvan hizmet alıyor. Şu an için çipsiz hayvanların tespit edilmesi çok zor, olası şikayetlerden tespit edilebilir ancak" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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