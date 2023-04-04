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Haberler Gündem 3. Sayfa Çıplak ayak sokakta koşuyordu! Karabük'te gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı! - Son dakika haberleri
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Çıplak ayak sokakta koşuyordu! Gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı!

Karabük'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu 17 yaşındaki Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, Dinabongho´nun son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin olduğu sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Dinabongho´nun gece saatlerinde çıplak ayak, sokakta koştuğu görüldü

Çıplak ayak sokakta koşuyordu! Karabük'te gabonlu kızın son görüntüsü ortaya çıktı! - Son dakika haberleri
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DHA

Karabük'te Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkiinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ ALIYORDU

DHA'da yer alan habere göre çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya (17) ait olduğu belirlendi.

OTOMOBİLLE ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜLMÜŞ

Dinabongho´nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Dinabongho´nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3´ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

ŞARJ ALETİ ALMAK İÇİN ÇIKIP KAYBOLMUŞ

Genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi.

ÇIPLAK AYAKLA SOKAKTA KOŞUYORDU

Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı. Genç kızın sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerindeki kızın kıyafetlerini otopsi görüntüleriyle karşılaştıran Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, çıplak ayak koşarken görülen kişinin Dinabongho olduğunu belirtti. Kamera görüntülerini gören arkadaşları ise üzüntü yaşadı.

"ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR"

Dinabongho´nun iyi bir insan olduğunu ve kente okumak için geldiğini söyleyen Çad uyruklu Tayyip Abderahim Youssouf, "Öldürmüş olabilirler belki. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama polisler tarafından gereken yapılıyor. O gece arkadaşlarıyla toplanmış. Yemek yapıp yemişler. Televizyon izlerken o aşağı ineceğini söylemiş. Demiş ki `ben telefonumu şarj etmeye ineceğim.´ Sonrasında aşağı inmiş, bir daha gelmemiş" dedi.

"ÇOK TRAJİK BİR HİKAYE"

Ölen genç kızla yakın arkadaş olduklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Gabon uyruklu Arthur Akue Obiang (22) da, "O gece beraberdik. 23.00 sıralarında telefonunu şarj etmek için 1´inci kata gitti. Evin dışına niye çıktı bilmiyoruz. Herkes çok üzüldü. Çok trajik bir hikaye" diye konuştu.

Gabon uyruklu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Orlane Sima (22), "Dina iyi bir arkadaşımızdı. İyi bir kızdı, ölmesine çok üzüldük. Onun için adalet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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