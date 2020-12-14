Çıplak dizisi Twitter'dan en çok konuşulan başlıklardan biri oldu. Blu TV'de yayınlanan dizinin yayından kaldırılmasına tepki geldi. Bazı kullanıcılar ise dizinin çok müstehcen olması nedeniyle kaldırılmasına destek geldi.

ÇIPLAK DİZİSİ NEDEN YAYINDAN KALDIRILDI?

RTÜK ve Blu TV'den konu ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN İDDİALARA YANIT

Cüneyt Özdemir’in Çıplak dizisini RTÜK’e şikayet etmesinin ardından dizi yayından kaldırıldığı iddiasına Cüneyt Özdemir'den yanıt geldi:

"Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. Blu tv yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi espirili bir şekilde 'aman duymasın' deyip söyleniyorum.

Dizi Blu Tv'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi Rtük yüzünden mi yoksa Rtük korkusundan mı kaldırıldı ne oldu bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım dayağı niye ben yiyorum? RTÜK'ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu..."