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        Haberler Magazin Civan Canova'nın vasiyeti olan resim sergisi açıldı - Magazin haberleri

        Civan Canova'nın vasiyeti olan resim sergisi açıldı

        20 Ağustos 2020'de hayatını kaybeden Civan Canova'nın vasiyeti yerine getirildi. Canova'nın vefatından önce planladığı resim sergisi, 21 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı'nda gezilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 10:35
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        Civan Canova'nın (67) akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından 5 Ağustos 2022'de hastanede tedavi altına alınmıştı. Ancak Canova, yapılan tüm müdahalelere rağmen 20 Ağustos 2022'de hayatını kaybetmişti. Aynı zamanda ressam olan oyuncunun vefatı sanat dünyasını yasa boğmuştu.

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        VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

        Civan Canova'nın hazırlıklarına başladığı ve ön duyurusunu yaptığı, ancak ne yazık ki tamamlayamadığı sergisi, 21 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı’nda sevenlerinin katılımıyla açıldı.

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        Serginin açılışı, Civan Canova'nın birinci vefat yıl dönümü olan 20 Ağustos 2023 Pazar günü, yapıldı. Açılışa; Hülya Koçyiğit, Zuhal Olcay, Zafer Ergin, Yıldıray Şahinler, Metin Akdülger, Derya Alabora, Bennu Yıldırımlar, Zerrin Tekindor, Güner Özkul, Fırat Tanış, Bahtiyar Engin, Altan Gördüm, Sumra Yavrucuk ve Uraz Kaygılaroğlu katıldı.

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        Aile, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin, Civan Canova'nın kalbinde önemli yer tutan çocuk sevgisi ve sanat aşkını onun adına yakışır şekilde bünyesinde birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceği bildirildi.

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        Oyuncu, yazar, tiyatro yönetmeni sıfatlarının yanı sıra ressam olarak da tanınan ve sevilen, birçok ödüle sahip çok yönlü Civan Sanova'nın sergisinde, bazıları özel aile koleksiyonuna ait olan 50'den fazla tablosu yer aldı. Serginin kapıları, 21 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, 10:00-19:00 saatleri boyunca tüm sanat severlere açık olacak.

        #Civan Canova
        #resim sergisi
        #vasiyet
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