Civan Canova'nın vasiyeti olan resim sergisi açıldı

Aile, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin, Civan Canova'nın kalbinde önemli yer tutan çocuk sevgisi ve sanat aşkını onun adına yakışır şekilde bünyesinde birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceği bildirildi.

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Oyuncu, yazar, tiyatro yönetmeni sıfatlarının yanı sıra ressam olarak da tanınan ve sevilen, birçok ödüle sahip çok yönlü Civan Sanova'nın sergisinde, bazıları özel aile koleksiyonuna ait olan 50'den fazla tablosu yer aldı. Serginin kapıları, 21 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında, 10:00-19:00 saatleri boyunca tüm sanat severlere açık olacak.