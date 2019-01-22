Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli'nin bir köyünde 15 yıldır imam olarak görev yapan K.Ü., iddiaya göre 5 yaşındaki E.B.'yi kendisine ait odunluğa götürdü. Küçük çocuğun "Amca gıdıklanıyorum" diye bağırması üzerine olay yerine anne A.B. geldi. Küçük çocuk, yaşadıklarını anlatınca aile CİMER üzerinden şikayette bulunuldu.

"CİVCİVLERİ GÖRMESİ İÇİN KALDIRDIM"



Gözaltına alınan K.Ü. ifadesinde çocuğun odunluğa kendi isteğiyle civcivlere bakmak için girdiğini belirterek "Civcivleri görmediği için kollarından tutarak kaldırdım" dedi. Tutuklanan K.Ü. hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlaması ile dava açıldı. Öte yandan Kocaeli Müftülüğü, K.Ü.'yü açığa aldı ve hakkında soruşturma da başlattı.

CD'LER OĞLUNUNMUŞ



K.Ü.'nün evinde yapılan aramada ele geçirilen porno CD de mahkeme kayıtlarına geçirildi. K.Ü. ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya tanık olarak katılan imamın oğlu F.Ö. evden çıkan porno CD'nin kendine ait olduğunu söyledi. İmamın eşi Y.Ö. ise şikayetçi olan aileyle olaydan sonra görüşmeye devam ettiklerini, eşinin üzerine atılan suçu kabul etmediklerini söyledi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT



Davaya katılan çocuğun babası ise şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, imamın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, delil yetersizliği nedeniyle imamın beraatine karar verdi.