Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Çivisiz camide 6 asırlık gelenek

        Ordu'daki çivisiz camide 6 asırdır süren gelenek

        Ordu'da, "çivisiz cami" olarak da bilinen tarihi Laleli Cami, geleneksel mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 21.03.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ordu'da, "çivisiz cami" olarak da bilinen tarihi Laleli Cami'de mukabele geleneği 6 asırdır sürdürülüyor.

        2

        İkizce ilçesinin Düzpelit Mahallesi'nde Selçuklu ahşap mimarisi kullanılarak 1400'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen cami, 2011'de tarihi dokusuna zarar vermeden Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edildi.

        3

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesince 2021'de çevre düzenlemesi yapılan camide, vatandaşların katılımıyla mukabele gerçekleştiriliyor.

        4

        Caminin imam hatibi İsmail Atalay, araştırmalara göre caminin yaklaşık 600 senelik olduğunu söyledi. Mukabele geleneğinin yaklaşık 6 asırdır camide sürdürüldüğünü belirten Atalay, cami cemaatinin mukabele dinlediğini, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldığını ifade etti.

        5

        Atalay, caminin Selçuklu ahşap mimarisinin özelliklerinden olan kündekari denilen ahşabın birbirine geçirilmesi usulüyle yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti: "Osmanlı döneminden kalma bir cami. Yerden yaklaşık yarım metre yükseklikte, üstten de çatılıdır. Karadeniz Bölgesi rutubetin ve yağışın bol olduğu bir yer. Onun için yerle teması yok. Rutubet bu şekilde engellenmiş. Cami iki bölümden oluşmaktadır. Üç tarafı balkonlarla çevrili ve iç bölümü. Aynı anda burada 150 kişi ibadet yapabilmektedir. Eski tarihlerde cuma camisi olarak bilinirdi. Yani 6-7 köyden buraya cuma namazı kılmak için atlarla gelindiği halk arasında söyleniyor."

        6

        Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce en son 2011'de caminin restore edildiğini dile getiren Atalay, "Ramazan ayı münasebetiyle insanlar daha çok yoğun. Mukabelelere geliyorlar, teravih namazlarına köylerden grup grup geliyorlar. Çevre köy ve ilçelerden ziyaretler daha çok oluyor. Ramazan ayında böyle bir yoğunluk devam ediyor" dedi.

        7

        Mahalle sakinlerinden 56 yaşındaki Emine Çalık ise ramazanın Laleli Cami'de çok güzel geçtiğini söyledi.

        Çocukluğunda da aynı camiye geldiğini anlatan 55 yaşındaki Hatice Kalyoncu da "Hocamız kaç senedir bu camide mukabele yapıyor. Biz de mukabeleye geliyoruz. Camiye geldiğimiz zaman daha bir başka haz duyuyoruz. Çivisiz, ahşap, eski yapım olduğundan dolayı daha başka bir haz duyuluyor. İbadeti yaparken daha bir huzur duyuyoruz. Gelenler de çok oluyor." diye konuştu.

        8

        78 yaşındaki Mecbure Kalyoncu ise ramazanda camiye gelerek mukabele dinlediğini ifade ederek, "Çok güzel geçiyor. Buraya gelmeyi çok seviyoruz. Camiye 40 senedir geliyorum. İnsan buraya gelince huzurlu oluyor" dedi.

        Yaklaşık 30 yıldır İkizce'de yaşadığını belirten Sakine Yılmaz da "Çalıştığım için öğle arasını değerlendirip, mukabeleye katılıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok önemli bir cami. Burada gelip namaz kılmak, mukabele okumak beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

        #yerel haberler
        #ordu haberleri
        #çivisiz cami
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, nevruz ateşini yaktı
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Üniversite okumaya gelmişti, yıldız futbolcu oldu!
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        Yunanistan kapıda vizeyi uzatıyor
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da kanlı saldırı! Kırmızı ışıkta kurşun yağmuru!
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        4 çocuk annesi Leyla'yı katleden kocası için istenen ceza belli oldu!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti