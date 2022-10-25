Cizre Müzik Festivali 30 Ekim'de

Tarihin başladığı yer olan Cizre şimdi de müzik ve dansla yepyeni bir tarih yazacak. 30 Ekim Pazar günü yapılacak olan Cizre Müzik Festivali by Mr. Dosso Dossi'de birbirinden önemli sanatçılar sanatseverlerle buluşacak.

Son dönemde 'Isabelle' şarkısı herkesin dilinde olan Sefo, pop müziğin önemli isme Soner Sarıkabadayı, yeni dönemin gözde isimleri Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, duygu yüklü şarkılarıyla Tara Mamedova, Kürtçe müziğin dünyaca ünlü ismi Xero Abbas en sevilen şarkılarını binlirce müzik severle birlikte seslendirecek.

Cizre Mem U Zin Parkı'nda yapılacak olan festivalin sonunda ise aşıkların ve yıldızların şehri Cizre'ye özel hazırladığı özel performansıyla Mr. Dosso Dossi eğlenceyi zirveye taşıyacak.