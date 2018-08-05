Kırıkkale'de dün akşam üzeri ilginç ve gülümseten bir olay yaşandı. Kent merkezindeki Bulvar Caddesi'nde arkadaşıyla yürüyen bir genç, elektrik direğinin yanından geçerken hepimizin yapabileceği bir şeyi yapmak istedi ve direği tutup, yanından kıvrılmaya çalıştı.

Ancak tam bu sırada 4 metre uzunluğundaki elektrik direği devrildi. Genç ise ani bir refleksle direğin yere düşmesini önleyip devrilen direği tutmayı başardı.

YA ÇOCUK OLSAYDI...

Kadir Coşkun isimli HABERTURK.COM takipçimiz ise olay yerini gören kafeden sağladığı görüntüleri bizimle paylaştı. İzleyenleri gülümseten olay, 'Direk ya bir çocuk ya da yaşlının başına düşseydi' sorusunu akıllara getirdi.

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