Çocuklar Duymasın 66. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Çocuklar Duymasın'da ünlü fenomen Halil Söyletmez ile eğlenceli anlar yaşandı. Öte yandan Meltem gizemli bir kişi tarafından telefonlar almaya başladı. Meltem’in kim olduğunu bilmediği bu kişi, Meltem’i yakın takibe aldı. Bu durumu herkesten gizleyen Meltem zor anlar yaşadı. Çocuklar Duymasın 67. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 66. son bölüm özeti haberimizde.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayıncı kuruluş fragmanı yayınlar yayınlamaz detaylar haberimizde olacak.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 66. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ünlü fenomen Halil Söyletmez bir gün boyunca Taş Fırın Haluk ve Meltem'in evine misafir olur. Halil'in şakaları ise Haluk'u çileden çıkarır.

Çocuklar Duymasın yeni bölümde birbirinden eğlenceli anlar yaşanıyor!

Ünlü fenomen Halil Söyletmez bir gün boyunca hiç tanımadığı bir ailenin evinde misafir olur. Taş Fırın Haluk başta bu durumu hiç istemese de, Meltem ve Zeynep’in ısrarlarına dayanamaz ve Halil Söyletmez’in eve gelmesini kabul eder. Haluk hariç herkes Halil eve geleceği için çok heyecanlıdır. Ancak bilmedikleri bir şey vardır. Halil geldiğinde çok belalı bir misafir olacak ve başta Haluk olmak üzere herkesi çıldırtacak şakalar yapacaktır.

Öte yandan Meltem gizemli bir kişi tarafından telefonlar almaya başlar. Meltem’in kim olduğunu bilmediği bu kişi, Meltem’i yakın takibe almıştır. Bu durumu herkesten gizleyen Meltem’in ne yapacağı büyük merak konusudur.