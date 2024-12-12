Çocuklara sosyal medya kısıtlaması mı geliyor? 16 yaş altı çocuklar sosyal medya kullanabilecek mi?

ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI GELECEK Mİ?

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Meclis'te açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 16 yaş altı çocuklara sosyal medya düzenlemesine yönelik Bakan Uraloğlu "16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık zorunlu hale gelmiştir. Düzenlemenin temelinde ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini arttırmak olacak." dedi.

AVUSTRALYA'DA 16 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Avustralya'da, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarı parlamentoya sunuldu. Yasa kabul edilirse, teknoloji şirketleri bu yasağı ihlal ettiklerinde 50 milyon Avustralya doları gibi yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, parlamentoya Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda değişiklik yapılmasını öngören tasarıyı sundu. Rowland, “Bu reform, gençleri korumak ve ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için yapılıyor” dedi. Bakan Rowland, düzenlemenin sorumluluğu çocuklara veya ebeveynlere değil, sosyal medya platformlarına yüklediğini de belirtti.

TÜRKİYE’DE İNTERNET KULLANIMI NASIL?

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan, Dijital 2024 Ekim Global İstatistik Raporu’nda dünya genelinde; internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi ticaret ve dijital pazarlama verileri yer alıyor.