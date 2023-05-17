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DHA

Eyüpsultan'da en büyüğü 8 yaşındaki 3 çocuklarını çöp atıklarıyla dolu evde, kendi hallerine terk ettikleri iddiasıyla 2 yıla kadar hapisleri istenen anne Merve S. ve baba Ahmet S. hakim karşısına çıktı. DHA'da yer alan habere göre çocukları 25 gün terk ettiği ileri sürülen anne Merve S. çocuklarıma daha iyi bir hayat sunmak için Hatay'dan İstanbul'a geldiklerini söyleyerek "Pişmanız. Son bir ayda ne olduysa oldu. İyi bir aileydik" diyerek gözyaşı döktü. Baba Ahmet S. ise, kuryelik yaptığını ve günde 12 saat çalıştığını belirterek "Zamansızlıktan oldu" dedi. Mahkeme, halen Sosyal Hizmetler kurumunda bulunan çocukların gelişim ve sağlık raporlarının gönderilmesine karar verdi. Eyüpsultan Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi ve 3 çocuğun evde yalnız olduğu ihbarı üzerine polis, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ihbarın geldiği adrese gitmişti. Ekiplerin kontrol ettiği evde R.S.(8), E.S (5) ve U.S (3) isimli çocukların çöp dolu ve ağır tuvalet kokusu olan evde yalnız olduğu belirlenmişti. 5 yaşındaki E.S ve 3 yaşındaki U.S'nin üstlerinin çıplak olduğu görülmüştü. Kıyafetleri giydirilen üç kardeş Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldükten sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı. Çocukların annesi Merve S.'nin yaklaşık bir ay önce evi terk ettiği öğrenilirken baba Ahmet S.'nin ise, zaman zaman eve uğradığı tespit edilmişti. Gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan Ahmet S. ve Merve S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı. Haklarında dava açılan anne Merve S. ve baba Ahmet S.'nin "Terk" suçundan 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapisleri talep edilmişti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AVUKATI DA DURUŞMAYA KATILDI İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ahmet S. ve Merve S. ile şikayetçi taraf olarak katılırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve mağdur çocuklar adına zorunlu atanan avukatlar da duruşmada hazır bulundu. "EVİN ÇÖP EV OLDUĞU DOĞRU" Hakim, sanıklara "İçler acısı kamera kayıtlarını izledim. Savunmanız nedir?" diye sordu. Kuryelik yaptığını ve günde 12 saat çalıştığını söyleyen baba Ahmet S. "Kurye olarak çalışıyordum, önceki hatalarımızdan dolayı evin çöp ev olduğu doğrudur. Evi temizlemek için zamanım kalmıyordu, zamansızlıktan oldu. Evde su giderleri tıkanmıştı. Evin çöp ev olması nedeniyle eşim çocuklarla başka bir yerde kalıyordu. Evi temizleyecektim ama bir türlü vakit bulamadım" dedi. Hakimin "Komşularınız, eşinizin evi terk ettiğini söylemişler" sorusuna ise, Ahmet S. "Evin pislikleri yüzünden sıkıntımız oluyordu ama terk etme yoktu. Eşimden evi temizlemesini istedim. O da ben 'Üç çocukla nasıl temizleyeyim?' dedi. Ben de 'Üç çocuğu da al git. Ben bir şekilde temizleyeceğim' dedim. Ancak evi temizleyemedim. Polislerin geldiği gün eşim temizlik malzemeleri almak için gitmişti. Polis geliyor kameralarla içeri giriyorlar. Çocuklarımız hiperaktifti. Bu yüzden üstlerinde bir şey bırakmıyorlardı. Islatıyorlardı kıyafetlerini, çıkarıyorlardı" diye cevap verdi. İçeri giren sosyal güvenlik görevlilerinin karşılarında gördükleri manzara karşısında ağladıklarını tutanaklardan okuyan hakime, sanık baba "Biliyorum, uğraşacaktık temizlik için. Kıyafetleri vardı. Fakat hepsi kirlendiği için atmıştık" dedi.