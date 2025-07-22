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        Haberler Dünyadan Coldplay konserinde skandal yasak aşk ifşası internette alay konusu oldu - magazin haberleri

        Coldplay konserinde skandal yasak aşk ifşası alay konusu oldu

        Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile aynı şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot'un yasak aşkı sosyal medyanın dilinde

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:21
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        Yasak aşk ifşası alay konusu oldu
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        Geçen hafta ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde büyük bir skandal yaşanmış, konserdeki dev ekrana yansıyan sarmaş dolaş bir çiftin aslında yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

        İnternette hızla yayılan videoyla büyük bir ihanet skandalının yaşandığı anlaşılmış ve konserde yakalanan kişilerin teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşılmıştı. Bu skandal, bir istifa getirmiş, Andy Byron CEO'luk görevini bırakmıştı.

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        İhanet ifşası, Andy Byron ile Kristin Cabot'un kameraya yansıyan tuhaf halleri nedeniyle internette alay konusu oldu. Çift, birbirlerine sarılmış haldeyken dev ekranda kendilerini görünce paniğe kapılmış; Byron hızla yere eğilip kamera açısından çıkmış, Cabot ise sırtını dönmüştü. İşte bu anlar, pek çok spor etkinliğinde seyirciler tarafından taklit edildi, sosyal medyada birbirine yakıştırılan ikililerin Andy Byron ve Kristin Cabot'a benzeyen görselleri yayıldı.

        Andy Byron ile Kristin Cabot'un dev ekrana yansıyan şaşkınlığı, Edvard Munch'ın 'Çığlık' tablosuna benzetildi.

        Miss Piggy'li versiyonu, büyük ilgi gördü.

        Harry Potter yıldızları Daniel Radcliffe ile Emma Watson, Andy Byron ile Kristin Cabot'a benzetildi.

        ABD'de bir spor müsabakasında dev ekrana yansıyan çift, Andy Byron ile Kristin Cabot'un yakalanma anını taklit etti.

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        Siyasetçilerin içinde yer aldığı versiyonlar da dikkat çekti.

        Teknoloji girişimcisi Elon Musk da unutulmadı.

        Game of Thrones karakterleri de Andy Byron ile Kristin Cabot'a benzetildi.

        'Coldplay konserleri 2025 yaz kıyafetleri' şeklinde bir reklam afişi hazırlandı. Tanınmamak için maske içeren kıyafet kombini sosyal medyada yayıldı.

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        Barack Obama ile Michelle Obama da Andy Byron ile Kristin Cabot'a benzetilenler arasındaydı.

        ABD'de bir spor müsabakasındaki maskotlar, Andy Byron ile Kristin Cabot'un kameradan kaçışını taklit etti.

        Lego oyuncak seti +18 olarak yaşanan skandalı canlandırdı.

        NE OLMUŞTU?

        Geçen hafta perşembe günü Coldplay'in Boston konserinde, canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin; “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü.

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        Chris Martin ise sahneden olayı esprili bir dille yorumlarken, “Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar” dedi. Martin'in sunduğu seçeneklerden ilki doğru çıktı.

        Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de sosyal medyada yayıldı. Byron, görevinden istifa etti.

        Chris Martin, önceki gün bir başka konserinde izleyicilere, 'The Jumbotron Song' adlı şarkısını çaldıkları esnada, konserdeki devasa ekranda görünebilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Martin, Wisconsin'deki Camp Randall Stadyumu'nda kendisini seyredenlere, "Kalabalıktan bazılarımıza merhaba demek istiyoruz" dedi. Ardından, "Bunu şu şekilde yapacağız: Kameralarımızı kullanıp bazılarınızı büyük ekrana çıkaracağız. Lütfen makyajınızı yapmadıysanız şimdi yapın" diye esprili sözler kullandı. Martin'in uyarısına rağmen, konserdeki dev ekranda hiçbir çift gösterilmedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Coldplay
        #Chris Martin
        #Yasak Aşk
        #konser
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