Geçen hafta ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde büyük bir skandal yaşanmış, konserdeki dev ekrana yansıyan sarmaş dolaş bir çiftin aslında yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İnternette hızla yayılan videoyla büyük bir ihanet skandalının yaşandığı anlaşılmış ve konserde yakalanan kişilerin teknoloji şirketi Astronomer'in CEO'su Andy Byron ile şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu anlaşılmıştı. Bu skandal, bir istifa getirmiş, Andy Byron CEO'luk görevini bırakmıştı.

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İhanet ifşası, Andy Byron ile Kristin Cabot'un kameraya yansıyan tuhaf halleri nedeniyle internette alay konusu oldu. Çift, birbirlerine sarılmış haldeyken dev ekranda kendilerini görünce paniğe kapılmış; Byron hızla yere eğilip kamera açısından çıkmış, Cabot ise sırtını dönmüştü. İşte bu anlar, pek çok spor etkinliğinde seyirciler tarafından taklit edildi, sosyal medyada birbirine yakıştırılan ikililerin Andy Byron ve Kristin Cabot'a benzeyen görselleri yayıldı.

Andy Byron ile Kristin Cabot'un dev ekrana yansıyan şaşkınlığı, Edvard Munch'ın 'Çığlık' tablosuna benzetildi.

Miss Piggy'li versiyonu, büyük ilgi gördü. Harry Potter yıldızları Daniel Radcliffe ile Emma Watson, Andy Byron ile Kristin Cabot'a benzetildi. ABD'de bir spor müsabakasında dev ekrana yansıyan çift, Andy Byron ile Kristin Cabot'un yakalanma anını taklit etti. REKLAM Siyasetçilerin içinde yer aldığı versiyonlar da dikkat çekti. Teknoloji girişimcisi Elon Musk da unutulmadı. Game of Thrones karakterleri de Andy Byron ile Kristin Cabot'a benzetildi. 'Coldplay konserleri 2025 yaz kıyafetleri' şeklinde bir reklam afişi hazırlandı. Tanınmamak için maske içeren kıyafet kombini sosyal medyada yayıldı. REKLAM Barack Obama ile Michelle Obama da Andy Byron ile Kristin Cabot'a benzetilenler arasındaydı. ABD'de bir spor müsabakasındaki maskotlar, Andy Byron ile Kristin Cabot'un kameradan kaçışını taklit etti. Lego oyuncak seti +18 olarak yaşanan skandalı canlandırdı. NE OLMUŞTU? Geçen hafta perşembe günü Coldplay'in Boston konserinde, canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti yakalayınca, grubun solisti Chris Martin; “Şu ikisine bir bakın” diyerek anons yaptı. Ancak görüntülenen ikili, kameraları görünce paniğe kapıldı; erkek hızla yere eğilip kamera açısından çıktı, kadın ise arkasını döndü.