Contemporary İstanbul başladı. 23 Eylül Pazar akşamına kadar 23 ülkeden 84 çağdaş sanat galerisi ve 650 sanatçının en yeni eserlerinin sanatseverlerle buluşacağı Contemporary İstanbul'un ilk gününe Galeri Baraz standında sergilenen, sanatçı Emre Yusufi’nin “Divine Selfie” adını verdiği selfie çeken Herkül’ü tasfir eden eseri damga vurdu.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği Herkül, ilk gün yüzlerce kişi ile selfie çektirdi.

Herkül ile selfie çektirenler arasında Hacı Sabancı, Engin Altan Düzyatan, Revna Demirören, Yelda Demirören, Levent Erden, Suzan Toplusoy, Ayşe Tolga, Zeynep Demirel, Wilma Elles gibi sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri de vardı.

Herkül'ün çektiği selfieler etkinlik süresince instagram hesabı 'hercules.ist' adresinden yayınlanacak.