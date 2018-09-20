Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, dünyadan ve Türkiye'den en iyi çağdaş sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan Contemporary Istanbul, 13.yılında da Akbank'ın desteğiyle kapılarını açtı. 54’ü yurtdışından olmak üzere 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçının yaklaşık 2 bin eseriyle yer aldığı fuarda, Türkiye ve dünya çağdaş sanatının en önemli eserlerini bir mekânda buluşturuyor.

İstanbul’u sanatın odağına alan 13. Contemporary Istanbul’a bu yıl, 22 ülkeden 83 galeri, 400’ü yabancı 650 sanatçı ile katılacak. Fuarda, çoğu Türkiye’den sanatseverle ilk kez buluşacak yaklaşık 2 bin eser sergileniyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç , Çiğdem Simavi, Oya Eczacıbaşı, Hacı Sabancı, Arzu Sabancı , Banu - Hakan Çarmıklı , Can Has gibi ünlü isimler de eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

20-23 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak olan Contemporary Istanbul, Akbank'ın desteğiyle, Habertürk ve Bloomberg HT'nin medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

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