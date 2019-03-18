Çorum'da atık kağıt ve plastik toplayan İranlı genç, çöp konteynerinde bulduğu bidondaki kimyasal maddeden etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniyol Mahallesi'nde atık kağıt ve plastik toplayan İran uyruklu R.A. (22),çöp konteynerindeki içi dolu bidonu almak isterken fenalaştı. Ailesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen R.A.'nın kimyasal maddeye maruz kaldığı tespit edildi. Müşahede altında tutulan genç, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay yerine polisin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Konteynerin bulunduğu sokağın polis tarafından trafiğe kapatılmasının ardından AFAD ekiplerince inceleme yapıldı. Ekipler, bidonun içerisinde kimyasal madde tespit etti. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) inceleme sonrası kimyasal madde dolu bidon, numune alınarak imha işlemi için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bölgedeki konteynerleri inceleyen ekipler, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Kimyasal maddenin içeriğinin, testlerin ardından belirleneceği öğrenildi.