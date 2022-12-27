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Haberler Gündem Çevre Çöp tesisi karşıtı köylülerden kefenli-tabutlu protesto
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Tunceli'de çöp tesisine karşı çıkan köylülerden kefenli-tabutlu protesto

Tunceli'de köylerine yapılacak "Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi" projesine karşı çıkan köylüler, protesto gösterisi yaptı. 55 bin ağaç kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini belirten köylüler, tesisle ilgili toplantı öncesi kefen giyip, taşıdıkları tabutla Tunceli Belediyesi önüne geldi. Gösteride köylülerden biri de Avrupa Birliği'ne Almanca seslenerek projeye destek vermemelerini istedi. Köylüler daha önce de belediye önünde eşek, keçi ve arı kovanlarıyla eylem yapmıştı

Çöp tesisi karşıtı köylülerden kefenli-tabutlu protesto
DHA

Tunceli'de, çöp tesisine karşı çıkan köylüler, kefen giyip, taşıdıkları tabutla protesto gösterisi yaptı.

Tunceli Belediyesi öncülüğünde, 7 ilçenin belediye başkanları tarafından Avrupa Birliği'nin de fon desteğiyle merkeze bağlı Sütlüce Köyü yakınlarında 18 hektarlık alana yapımı düşünülen "Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi" projesine karşı çıkan bölgedeki köylüler, 55 bin ağaç kesileceğini, doğanın tahrip edileceğini, kutsal gördükleri inanç yerlerinin çöp altında kalacağını, geçim kaynakları olan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin son bulacağını belirterek birçok kez belediye binası önünde eylem yaptı.

BU SEFER KEFEN GİYİP, TABUT TAŞIDILAR

En son belediye önünde eşek, keçi ve arı kovanlarıyla eylem yapan köylüler, merkez ve 7 ilçe belediyesi tarafından DER-KAB (Dersim Katı Atık Birliği) toplantısının yapılacağını öğrendi. Sabah saatlerinde Sanat Sokağı'nda bir araya gelen köylüler, kefen giyip, tabutlarla geldikleri belediye binası önünde tesisle birlikte insanlığın öleceğini belirterek, protesto gösterisi yaptı.

"BİZE KİMSE DESTEK VERMİYOR ONUN İÇİN KEFENLERİMİZİ GİYDİK"

Köylüler adına konuşan Sütlüce Köyü Muhtarı İmam Çelik, belediyelerin projeden çekilmesi gerektiğini belirterek, "Tesisinin yapılmasıyla doğa yok olacak. Biz bugün kefenlerimizi giydik, yarın da giyeceğiz. Biz orada öleceğiz ama yine de toprağımızı vermeyeceğiz. Bu ağaçlar her gün bir şeyler söylüyor; 'Tunceli Belediyesi beni yok etmek istiyor, ben yok olunca siz de yok olacaksınız' diyor. Düşünüyoruz ki ağaçlar doğru söylüyor. Ormanlarımız yok olursa, biz de yok oluruz. Biz yok olursak, bu belediyedekiler de yok olacak. Tesis köyümüze 500 metre uzaktadır. Bize kimse destek vermiyor. Allah'tan başka kimsemiz yoktur. Onun için kefenlerimizi giydik. Bu mücadele uğruna ölürüm. 10 yıl sonra öleceğime şimdi ölürüm. Mezarımızın üzerine çocuklarım yazar, 'babamız toprağı için öldü' diye" dedi.

"YÖRE HALKI DOĞASINA SAHİP ÇIKACAKTIR"

Müvekkillerinin yaban hayatı ve doğanın kefenini giydiklerini söyleyen köylülerin avukatı Özgür Ulaş Kaplan da şunları söyledi:

"Bu toplantıda projenin iptal edilmesini istiyoruz. Bugün bu toplantıdan beklentimiz budur. Bu tesis yapılırsa halk sağlığı tehdit edilmiş olacak, çevre ve doğa anlamında çok ciddi zararlar meydana gelecek. Yıllardır köylüler bu durumu dile getiriyor, artık bu son aşamadır. Kararlığı göstermek için bugün kefenleri giymişlerdir. Kefenler oradaki ağaçların, doğanın ve yaban hayatının kefenidir. Onlar bize bugün bu kefenleri giydirdiler. Bunları bize giydirenler utansın. Halkı, doğayı ve yaban hayatını yok etmek istiyorlar. Biz kararlılığımızı göstermek için bugün kefenleri giydik. Yarın alana geldikleri zaman da karşılarında duracağız bu kefenlerle. Yöre halkı doğasına sahip çıkacaktır. 'Söz, yetki ve karar halkındır' diyorlar ama halkı dinlemiyorlar. Biz, 'söz, yetki ve karar doğanındır' diyoruz."

Köylülerden biri de Avrupa Birliği´ne Almanca seslenerek projeye destek vermemelerini istedi.

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