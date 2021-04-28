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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Çöp yüzünden komşu katili oldu
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Yaşlı komşuların çöp tartışması cinayetle bitti

Antalya'nın Finike ilçesinde, komşular Osman Avcı (90) ile Hüsnü Doğan'ın (87) çöp tartışması cinayetle bitti. Osman Avcı, çöp dökmeye çıkan Hüsnü Doğan'ı konteynere kadar takip edip, tüfekle vurdu. Yaşlı adam, silah sesleri üzerine dışarı çıkan Hüsnü Doğan'ın eşi Zekiye Doğan'a da ateş edip, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan çiftten Hüsnü Doğan kurtarılamadı

SON DAKİKA: Çöp yüzünden komşu katili oldu
DHA

Antalya'nın Finike ilçesinde Osman Avcı (90),çöp dökme nedeniyle tartıştığı komşusu Hüsnü Doğan'ı (87) tüfekle öldürdü, eşi Zekiye Doğan'ı ise yaraladı.

Olay, Finike'ye bağlı Turunçova Çavdır Boğaz Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Osman Avcı ile komşusu Hüsnü Doğan, bir süre önce çöp dökme meselesi yüzünden tartıştı. Dün saat 11.00 sıralarında Hüsnü Doğan'ın çöp dökmeye çıktığını gören Osman Avcı, elinde tüfekle onu konteynerin yanına kadar takip etti.

Burada tüfekle ateş eden Avcı, Hüsnü Doğan'ı kalçasından vurdu. Avcı, silah sesleri üzerine dışarı çıkan Doğan'ın eşi Zekiye Doğan'a da ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, Zekiye Doğan'ın eline isabet etti. Doğan çifti, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hüsnü Doğan, ambulans helikopterle Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Hüsnü Doğan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, Osman Avcı'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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