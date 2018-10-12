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Çorlu'daki tren faciasında 'asıl kusurlu' bulunan 4 kişi, adli kontrolle serbest

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.10.2018 - 15:26 | Güncelleme: DHA

Çorlu yakınlarında 8 Temmuz'da meydana gelen ve 25 kişinin öldüğü, 340 kişinin de yaralandığı tren faciasının ardından, olayı soruşturan Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluşturduğu bilirkişi heyeti kazayla ilgili raporunu tamamladı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Üniversitesi'nden Prof.Dr. Bekir Sıddık Binboğa Yarman, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Prof.Dr. Mustafa Karaşahin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Araştırma Görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Engin Bıçakçı, İnşaat Mühendisi Hakan Bozbulut ve Serbest Makine Mühendisi Bedri Duman'dan oluşan bilirkişi heyeti, başsavcılığa sundukları raporda, TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan ve Köprüler Şefi Çetin Yıldırım'ın, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunduğu kaydedildi.

Raporda kusurlu oldukları belirtilen Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım Onarım Şefi Özkan Polat, Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile Köprüler Şefi Çetin Yıldırım, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından Çorlu'da adliyeye çıkarıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, 'adli kontrol' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

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