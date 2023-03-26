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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü

Ian Halperin, 27 yaşında hayatını kaybeden 'Nirvana' grubunun solisti Kurt Cobain'in intihar etmediğini ve öldürüldüğünü savunarak, eşi Courtney Love'a yalan makinesine girmesi için meydan okudu

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  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    'Nirvana' grubunun solisti Kurt Cobain, 8 Nisan 1994'te, henüz 27 yaşındayken intihar etmişti. Seattle'ın Lake Washington semtindeki evinde bir av tüfeği ile hayatına son veren Cobain'in cansız bedeni, yaklaşık 34 saat sonra bir elektrikçi tarafından bulunmuştu. Adli tabip ile Seattle Polis Departmanı, şarkıcının ölümünün intihar olduğunu doğrulamıştı.
  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    Ancak Kurt Cobain'in intiharının ardından tüm gözler eşi Courtney Love'a çevrilmiş, şarkıcıyı onun öldürdüğüne dair komplo teorileri üretilmişti.
  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    YALAN MAKİNESİ ÇAĞRISI

    Kurt Cobain'in intihar etmediğini, aslında öldürüldüğünü iddia eden isimlerden biri de ödüllü yazar ve film yapımcısı Ian Halperin. Halperin, Cobain'in ölümünden yıllar sonra Courtney Love'a yalan makinesine girmesi için meydan okudu ve şarkıcının ölümüyle ilgili soruları yanıtlamasını istedi.
  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    "ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR KANITLARIM VAR"

    90'lı yıllardan beri Kurt Cobain'in ölümünü araştıran Ian Halperin, yeni kitabı 'The Cobain Murder: The Killing And Cover Up of Kurt Cobain'de, ünlü şarkıcının öldürüldüğüne dair kanıtları olduğunu iddia etti. Ancak Courtney Love da dahil olmak üzere kimseye bir suçlama yöneltmedi.

    Ian Halperin yıllardır süren spekülasyonların son bulması için Courtney Love'ın yalan makinesi testine girmesi çağrısı yaptı. Bu testin aynı zamanda Love'ın adını temizleyebileceğini düşündüğünü söyledi.

     
  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    "COURTNEY'E MEYDAN OKUYORUM"

    The Sun gazetesine konuşan Ian Halperin, "Bu kitapta, tereddüt etmeden, polisin yüzde bin yanlış anladığı ve bunun bir cinayet olduğu sonucuna varıyorum" dedi.

    Ian Halperin, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Karar intihardan cinayete değiştirilmelidir. Kimseyi cinayetle suçlamıyorum ama sonunda yalan makinesine girmesi için Courtney'e meydan okuyorum. Adını temize çıkarmak için parasını ben ödeyeceğim. Courtney, yıllardır Kurt'ün ölümünde bir parmağı olmasıyla suçlanıyor. Eğer testi geçerse, Times Meydanı'nda bir billboard satın alacağım ve billboardda 'Courtney Love masumdur' yazacak.
  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    Courtney Love'ın "Cobain'in katillerini bulmaya yardımcı olmak için mahkemeye çıkması gerektiğini" söyleyen Ian Halperin, Love'ın yalan makinesi teklifine ve kitabına büyük bir inkarla karşılık vereceğini düşündüğünü de belirtti.
  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    ABD'li grunge müzik grubu 'Nirvana'nın kurucusu Kurt Cobain ile şarkıcı ve oyuncu Courtney Love, 1992'de evlenmiş, çift aynı yıl Frances Bean adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    "BİR NESLİN SÖZCÜSÜ"

    Kurt Cobain, 1987 yılında Krist Novoselic ile birlikte 'Nirvana'yı kurmuştu. Grup, 'Bleach' isimli ilk albümlerini 1989 yılında çıkarmıştı. 'Nirvana', ikinci albümü 'Nevermind'ı 1991'de yayınlamış ve 'Smells Like Teen Spirit' ile çığır açan bir başarı yakalamıştı. Grup, X kuşağının "bayrağı önde götüren grubu" olarak etiketlenmişti ve Cobain, "bir neslin sözcüsü" olarak nitelendirilmişti.
  • Courtney Love'a yalan makinesi çağrısı: Kurt Cobain intihar etmedi, öldürüldü - Magazin haberleri

    Kurt Cobain, hayatının son yıllarında parlayan yıldızının yanı sıra zararlı madde bağımlılığı ile mücadele etmişti. Cobain, 18 Kasım 1993'te MTV Unplugged serisi kapsamında gerçekleştirdiği akustik konserden beş ay sonra yaşamına son vermişti.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Splash News

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