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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı! Cübelli Ahmet Hoca'ya anjiyo yapılacak

        Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

        Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kendisine anjiyo operasyonu yapılacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 09:23 Güncelleme: 26.03.2024 - 09:26
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        Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı
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        Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Bursa'da yapacağı programları iptal edilen Ünlü'ye anjiyo operasyonu yapılacağı açıklandı.

        Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

        Fotoğraf: DHA

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