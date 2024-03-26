Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hastaneye kaldırıldı. Bursa'da yapacağı programları iptal edilen Ünlü'ye anjiyo operasyonu yapılacağı açıklandı.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf: DHA