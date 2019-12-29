Üç sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek hikayesiyle gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle ses getiren ‘Çukur’un kadrosuna katılan Nejat İşler, sürpriz bir karakteri canlandıracak. Başarılı oyuncu güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olacak. Çukur’u yok etmek için harekete geçecek olan Çağatay, Koçovalılarla pek çok kez karşı karşıya gelirken Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.



ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“Sen sadece gölgelerine bastın. O gölgelerin sahipleri vardır!”

Çukur’un yeni bölüm tanıtımında önce Efsun’un, sonra da Reşit’in Yamaç Koçovalı’yı aldığı kararlar ve adımları konusunda uyarması dikkatleri çekerken, Çağatay Erdenet’in Yamaç’ın karşısına çıkmasıyla dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla beklenecek.

Çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!