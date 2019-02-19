Hare Sürel, ekranlara Çukur dizisiyle dönüyor. Hare Sürel, geçtiğimiz haftalarda Çukur'a katılan Serhat Özcan'ın hayat verdiği Uluç karakterinin kızını canlandıracak. Peki Hare Sürel kimdir? İşte detaylar...

HARE SÜREL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hare Sürel, 5 Mart 1983 İstanbul Göztepe doğumludur. Aslen Samsun,Bafralıdır. Annesi Deniz Sürel'dir. Babası Hüsrev Sürel 2013 yılında vefat etti. A .Müjde Erdoğan adında ablası vardır. Ortaokulda tiyatro koluna girdi ve oyunculukla tanıştı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi2nde sinema üzerine yüksek lisans yaptı. 2013- 2014 yılları arasında rollerinde Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Barış Falay'ın oynadığı '' Medcezir'' adlı dizide Leyla Kadriye Arslan karakterini canlandırdı. Hale Sürel, 2015 yılında 'Bir Vamış Bir Yokmuş' adlı sinema filminde Mert Fırat, Melisa Sözen, Mustafa Uzunyılmaz ile birlikte rol aldı. 2015 yılında başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştıkları 'Poyraz Karayel' adlı dizide Meltem Karayel karakterini canlandırdı.

Filmleri

Kabadayı (Barmaid) 2007

Pek Yakında (Tuna Kaplan) (2014)

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Duygu (Pınar) (2014)

Bir Varmış Bir Yokmuş (2015)

Tv Dizileri

Ayrılsak da Beraberiz (1999-2001)

Ödünç Hayat (Maria) (2005)

Kız Babası (Ayşe Maria) (2006)

Senden Başka (2) (Oya) (2007)

Elveda Rumeli 3. Sezon (Emine) (2009)

Canımın içi (Deniz) (2012)

Medcezir (Leyla) (2013-2015)

Poyraz Karayel (Meltem Karayel) (2015)

Beş Kardeş (pavyon şarkıcısı 'Yeşim Yahşi") (2015)

Vatanım Sensin (Latife Hanım) (2018)

Hare Sürel en son Çukur'da Uluç'un kızı Damla'yı canlandırmaktadır.