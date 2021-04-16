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Çukur'un merakle beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'un merakla bekenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Yamaç, Koçovalı ailesini yeniden bir araya getirerek birbirlerini affetmeleri gerektiğini ifade ederken Efsun, Yamaç'ın kararına karşı çıkıyor. Ailesi ile Efsun arasında kalan Yamaç'ın ne yapacağı merakla bekleniyor

Çukur'un merakle beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Çukur'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
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HABERTURK.COM

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Amca, tüm aileye Karaca'nın Çukur'u terk ettiğini söylerken, bu haber karşısında Sultan Hanım tepkisini gizleyemiyor.

Yamaç, Koçovalı ailesini yeniden bir araya getirerek birbirlerini affetmeleri gerektiğini ifade ederken Efsun, Yamaç'ın kararına karşı çıkıyor. Ailesi ile Efsun arasında kalan Yamaç'ın ne yapacağı merakla beklenirken, Amca'nın Karaca'yı öldürdüğüne şahit olan Yasmin'in, Akın'a söyledikleri heyecanı giderek artırıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Amca'nın Çukur'da yaptığı değişimin ardından eski halinden eser kalmayan Cumali, içindeki ateşi bularak harekete geçti. Cumali Koçovalı'nın yeniden eski haline geri dönüşü büyük heyecan uyandırırdı.

Celasun'un hiç aramaması üzerine şüphelenmeye başlayan Karaca ise Celasun'a ait bir ipucunun peşine düştü. Amca'nın adamlarından birinde Celasun'un tespihini gören Karaca, adamı köşeye sıkıştırınca korkunç gerçeği öğrendi. Celasun'un mezarını bulan ve öldüğünü kendi gözleriyle gören Karaca, Amca'dan hesap sormak için harekete geçti.

Amca'yı takibe aldığında ise ikinci bir şok yaşadı. Amca ile Kulkan'ı konuşurken gören Karaca, Amca'nın gerçek yüzünü fark etti. Tüm bu yaşananlardan sonra Koçovalı evinde Karaca ile Amca arasında büyük bir yüzleşme yaşandı. Karaca, Amca'dan hesap sorarken ikili arasında kavga başladı. Amca, Karaca'yı kendi elleriyle öldürdü ve izleyenleri acımasız yüzüyle bir kez daha şoke etti. Akın'ın eşi Yasmin'in, Amca'nın Karaca'yı öldürdüğü anlara şahit olması ise dikkat çekti.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 33. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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