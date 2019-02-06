İki sezondur pazartesi akşamlarının en çok konuşulan dizisi olan ‘Çukur’un seti geçtiğimiz günlerde sürpriz konukları ağırladı. Ana haber bülteni aracılığıyla diziye olan hayranlıklarını dile getiren Hakkari Çukurca’daki ‘Çukur’ hayranı gençler, fenomen yapımın başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili ve Erkan Avcı ile tanışma şansı yakaladı.

ÇUKUR SETİNE SÜRPRİZ ZİYARET

Çukurca Kaymakamlığı’nın desteğiyle İstanbul’a gelen 15 genç, dizinin çekimleri sırasında sete konuk oldu. Dizinin karakterlerinin taklidini yapan gençler için oyuncular, “Hepsi bizden daha iyi oynuyorlar!” yorumunda bulundu. Cumali hayranı gencin Necip Memili ile bir araya geldiği anda Memili’nin “Bundan sonra artık Cumali sensin, yapacak bir şey yok” demesi üzerine herkes kahkahalara boğuldu.

Sette çekimleri izleyen ve oyunculara karakterlerinin isimleri yazılı futbol forması hediye eden gençler de ‘Çukur’ ekibinin sürpriziyle karşılaştı. Dizinin ekibi de, onlara Kemal karakterinin giydiği Çukurspor formalarından hediye etti.

Çukurca’dan gelen gençler, çekimleri de izleyerek unutulmaz bir gün geçirdi.