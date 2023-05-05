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Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: Seçimler ilk turda bitecek

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karalama kampanyasıyla yalanlarla iftiralarla beni suçlamak istiyorlar, ben de bunu açıkladım. Seçimi kaybediyorlar, bunun paniği içindeler" dedi. Seçimlerin ilk turda biteceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir değişim talebi dipten geliyor, 'yeter artık' diyorlar" ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: Seçimler ilk turda bitecek
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AA

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin AB Büyükelçisine redakte ettirildiğine ilişkin ses kaydı bulunduğu iddiasını değerlendirirken, "Açıklasın ses kaydını. Niye açıklamıyor? Kayıt varsa açıkla kardeşim." dedi.

AA'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, KRT'de canlı yayında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, geçen günlerde bazı iddialarda bulunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, "Neyin önünü almaya çalışıyor, biliyoruz" dediğinin hatırlatılması üzerine, "Neyin önünü almaya çalışıyormuşuz? Bildiğini açıklasın. Niye açıklamıyor?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu, deepfake (derin kurgu) uygulamasıyla hakkında karalama kampanyası yapılacağı iddiasında bulundu. "Yurt dışından ciddi bazı hackerlerle sözleşme yapıldığı ve onlara kripto para üzerinden ödeme yapıldığı yönünde de bilgiler geldiğini" ifade eden Kılıçdaroğlu, "Şu anda bunu yapanlar uluslararası casusluk şebekelerinin tuzağına düşmüş durumdalar. Karalama kampanyasıyla yalanlarla iftiralarla beni suçlamak istiyorlar, ben de bunu açıkladım. Seçimi kaybediyorlar, bunun paniği içindeler. 'Acaba bu seçimi nasıl alırız?' diye çamura yatıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin yapay zeka yöntemiyle hazırlanan videolarının hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "17/25 (Aralık) sürecinde de yapmışlardı öyle bir şey." dedi.

"SEÇİMLER İLK TURDA BİTECEK"

Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nin AB Büyükelçisine redakte ettirildiği ve bunun ses kaydı olduğu iddiasına ilişkin, "Açıklasın ses kaydını. Niye açıklamıyor? Kayıt varsa açıkla kardeşim." dedi.

Bir soruya Kılıçdaroğlu, "İlk turda bitecek, seçimler bunu gösteriyor. Bir değişim talebi dipten geliyor, 'yeter artık' diyorlar." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "Van mitingine bu kadar ilgi bekliyor muydunuz?" sorusu üzerine, beklediğinden daha fazla ilgiyle karşılaştığını ve mitingde çok sayıda gencin bulunmasının kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Türkiye'nin kaderini gençlerin değiştireceğini belirten Kılıçdaroğlu, gençlerin seçimi ikinci tura bırakmaması gerektiğini ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki Suriyelileri iki yıl içerisinde ülkelerine göndereceği konusunda halka söz verdiğini belirterek, "Onların evini, yolunu, okulunu, kreşini yapacağız. Avrupa Birliği'nden alacağımız fonlarla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacaklar. Yani sonuçta yine biz kazançlı çıkacağız. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Hem müteahhitlerimiz, yani Türkiye kazanacak hem bu insanların kendi ülkelerinde evi, yolu, okulu, kreşi, her şeyi olacak." diye konuştu.

Avrupa Birliği'nin bu fonları vermek zorunda olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Niçin? Kardeşim eğer sen bu fonları vermezsen ben bu insanları burada tutmayacağım. Kusura bakma, açacağım kapıları. Nereye istiyorlarsa gitsinler. Ama sen istiyorsun burada kalsınlar. Hayır. Kendi ülkelerinde huzur içinde yaşarlar. Oturacağız meşru hükümetle sözleşme de yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Suriye ile karşılıklı büyükelçiliklerin hemen açılacağını da belirtti.

"1,5 YILDIR SANDIKLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Seçimlerdeki sandık güvenliğine ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyoruz. TRT'ye güvenmiyoruz. Anadolu Ajansına güvenmiyoruz. O zaman biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız. Tam 1,5 yıldır sandıkların güvenliği için çalışıyoruz. Sandık sayısı belli değildi ama geçen seçimlerdeki sandık sayılarını esas alarak bir çalışma yaptık. Sonra sandık sayıları, yerler belli olduktan sonra çalışmayı güncelleştirdik. Arkadan deprem oldu, deprem sonrası bir çalışma daha yapmak zorunda kaldık. Çünkü orada hayatını kaybedenler, bulundukları yerin dışına çıkanlar oldu. Oradan yeniden bir çalışma daha yaptık. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam, sandıkların yüzde 99,9'unda temsilci bulunduruyoruz."

Bu gençlerin tamamına eğitim verildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Oy kullanmada nasıl olacak? Sayım sırasında asla dışarı çıkmayacaklar. Sigara içmek için bile dışarı çıkmayacak, orada kalacaklar. Toplamlar nasıl yapılıyor, rakamlar nasıl aktarılıyor, bunların hepsini kontrol edecekler. Orada olacaklar. İmzaladıktan sonra tutanağın bir fotoğrafını çekip cep telefonuyla genel merkezimize gönderecekler. Bizim elimize ıslak imzalı tutanak olacak böylece." diye konuştu.

Seçimlerde Ankara'da olacağını bildiren Kılıçdaroğlu, seçim gecesi ve sonrasında neler yapacaklarına ilişkin soruya, "Seçim gecesi ve seçimden sonra kendi aramızda konuşuyoruz, şu anda nasıl bir yol, yöntem izleyelim diye. Onu netleştirmedik henüz, bir iki gün içerisinde netleştireceğiz." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, seçim sonrasında iktidar olmaları halinde kadroların ne olacağına ilişkin soru üzerine herkesin bakanlıklar üzerinde durduğunu ancak önce bürokrasi üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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