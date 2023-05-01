Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika
ABONE OL

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Habertürk'te açıklamalar

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Habertürk'te Kübra Par'a açıklamalarda bulundu. Genç kitlenin tamamen kendilerine yöneldiğini belirten Oğan, "İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız" dedi

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Habertürk'te açıklamalar
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız." dedi.

Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Oğan, özellikle genç kitlenin tamamen kendilerine yöneldiğini, gençlerin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den kendilerine doğru kaymaya başladığını dile getirdi.

Gençlerle konuşup projelerini anlatarak dikkatlerini çektiklerini vurgulayan Oğan, "Yeni bir dil kullanıyoruz. O sebeple bizim oylarımız artıyor. Ben ilk başta, 'Sinan Oğan'ın en büyük handikabı tanınmaması' dedim. Ancak bu seçimin sonuna doğru en büyük avantajına dönüşecek. Diğerlerinin en büyük dezavantajı aslında çok tanınmak. Daha çok tanındıkça, daha çok konuştukça batacaklar. Çünkü halk artık yorulmuş onlardan. Dolayısıyla genç seçmen açısından baktığımızda gördük ki insanlar bir değişim istiyor. Ama gerçekten bir değişim istiyor. İnsanlar değişim istiyor. Gençler yeni bir dil arıyor. Oy oranı olarak şu an yüzde 7-9 bandındayız." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZ BİZE GÜVENSİNLER"

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Oğan, Türkiye'de teknolojiden, yapay zekadan bahseden ikinci bir cumhurbaşkanı adayı olmadığını kaydetti.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda alacakları kararı açıklayan Oğan, şöyle devam etti:

"Biz eğer bugün buradaysak işi buraya getiren sebepler ve destek veren kuvvetler, güçler var. Bu güçler, Türk milliyetçiliği hareketinin temel ve taban güçleridir. Bu nedenle beraber karar vereceğiz. Ona göre kararımızı açıklayacağız. Vereceğimiz kararı memleketimiz, millet için hayırlı olacağını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız bize güvensinler. Biz vatandaşlarımızın güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Seçimler zaten ikinci tura kalacak. Toplumun eğilimini değerlendirip karar vereceğiz. Vatandaşımızı HÜDA PAR ve HDP arasında sıkıştırmayacağız."

"SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA AÇIK OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Oğan, seçim güvenliği meselesinin sonuçları doğrudan etkileyeceğini belirterek, bu konunun tartışılmasını talep etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi hakkında "MHP'nin başına geçmek istiyor." iddiasına cevap veren Oğan, "Sinan Oğan'ın hedefi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 13. cumhurbaşkanı olmaktır. Sinan Oğan, Türk milliyetçilerinin birleşmesine ve bu ülkeyi yönetmesine talip." ifadelerine yer verdi.

"SAYIN SELÇUK BAYRAKTAR'I DESTEKLEYECEĞİZ"

Oğan, savunma sanayini geliştireceklerinin altını çizerek, askeri teknolojiyi sivil teknolojiye çevirecek bir fon kuracaklarını bildirdi.

İHA ve SİHA üretimine devam edeceklerini vurgulayan Oğan, "Sayın Selçuk Bayraktar'ı bu anlamda destekleyeceğiz. Çünkü güzel bir iş yapıyor, önemli bir iş yapıyor. Ama eksiklikleri var. Onu da tamamlayacağız. Savunma sanayi bizim olmazsa olmazımızdır. Var olanları destekleyeceğiz, yeni projeler ekleyeceğiz." dedi.

"Bizim küresel ve uluslararası piyasalara güven veren ekonomi politikası uygulamamız lazım." diyen Oğan, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının başına bağımsız ve güvenilir bir ismi atamak lazım ve asla baskı yapmamak lazım. Türkiye asgari ücret açlık sınırının altında. Türkiye'de her şeyden vergi alınıyor, ranttan vergi alınmıyor. Niye? Türkiye'nin en önemli sorunu adalettir. Ekonomi çok önemli sorun, adaleti sağlamazsanız ekonomide bir şey yapamazsınız. Doğrudan parlamenter sisteme geçme taraftarıyız. Türkiye'yi bir çip üssü haline getireceğiz. Bu ülkeye adalet, getireceğiz, adalet gelmeden hiçbiri gelmez."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: Ölü ve ...
Mersin'de otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEM Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
2023 Resmî tatiller listesi! Bu sene resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM 2023 Resmî tatiller listesi
2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih dönemi tarihleri
GÜNDEM 2023 MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak?
KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS sınavı başvuru tarihi nedir, başvurular ne zaman başlayacak?
GÜNDEM 2023 KPSS sınavı ne zaman?
102. EGM Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 ÖGG sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM 102. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?
2023 YKS sınav yerleri açıklandı mı?? Üniversite sınavı (YKS) yerleri ne zaman belli olacak?
GÜNDEM 2023 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ'ın sözde lideri MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM "DEAŞ'ın sözde lideri MİT'in operasyonuyla etkisiz ...
2023 Evlilik kredisi başvurusu ne zaman başlayacak? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı, kimler nasıl başvurabilir?
GÜNDEM Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ...
1 Mayıs bayramının önemi ve tarihçesi nedir, nasıl ve ne zaman ortaya çıktı? 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü neden kutlanır?
GÜNDEM 1 Mayıs anlamı ve önemi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.