Cumhurbaşkanı adayları ve siyasiler de oyunu kullandı

Şentop, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle bütün seçmenler ve vatandaşlar için kolaylıklar dilediğini belirterek "Sükûnet içerisinde, kurallara uygun... Türkiye 110'a yakın seçim yaptı 1950'den beri... Olgunluk içerisinde geçiyor, ben takip ediyorum. Biz de oyumuzu kullandık; ben, iki kızım, eşim beraber... Memleketimiz için, Türkiye için, milletimiz için hayırlı olsun inşallah. Akşam da artık sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz." diye konuştu.

Oy kullanacağı sınıfa giren Şentop sandıkta görevli başkan ve müşahitlerle selamlaştı. Şentop'a ayrıca eşi Sabriye Şentop, kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop eşlik etti. Görevlilere kimliğini ibraz eden Şentop kabine geçip oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenecek en değerli şey Türk demokrasisi için bugün sabah itibarıyla İçişleri Bakanımdan aldığım bilgilere göre de olaysız bir şekilde süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle aşka oylarını kullanıyorlar. Orada da bir sıkıntı yok. Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00’ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasinin gücünü göstermesi bakımından çok önemlidir. Bütün sandık kurulları başkan ve üyelerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını sundu. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi. Sevgi gösterileriyle karşılanan Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Oğan, bir gazetecinin "Heyecanlı mısınız?" sorusuna, "Heyecanlıyız tabii, olmaz mıyız?" yanıtını vererek, eşinin ise erken saatlerde oyunu kullandığını kaydetti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden ve aile fotoğrafı çektiren Oğan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

Oy kullanma işlemini saat 11.30'da tamamlayan Oğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için eşi Gökçen, çocukları Göktürk ve Zeynep ile Çankaya ilçesindeki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'ne gelen cumhurbaşkanı adayı Oğan, 1276 numaralı sandıkta oy kullandı.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Buradan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes oy kullansın. Sükunetle suhuletle bu seçimi bir bayram havasında geçirelim, hayırlı olsun" dedi.

MUHARREM İNCE: BUNLARI ORTAYA ÇIKARAN, MONTAJ YAPAN FETÖ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Ankara'daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 no'lu sandıkta oylarını kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklama yapan İnce, kendisi ile ilgili yayınlanan kaset ve dekontların sahte olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunların hepsinin sahte olduğunu, (videodaki) o kişinin ben olmadığımı, dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Buna rağmen siz (basın mensupları) kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. Ortada bir iftira var. Ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. O videolar gerçek değil. Bunu Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var. Bunu görmüyor musunuz? Lütfen haberlerinizi doğru yapınız. Kaset komplosu falan yok. Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Çok rica ediyorum bunu düzeltin. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. 17 kişi gözaltında. Arkasında terör örgütü var. Kendimi, onurumu, şerefimi Türk devletine emanet ettim ben. Ama bunları ortaya çıkaran, montaj yapan FETÖ. Bunu yayanların her birine dava açacağım."

MERAL AKŞENER: AZİZ MİLLETİN VERECEĞİ KARAR BİZLERİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde, 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener, çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Ailesiyle vatandaşlık görevini yerine getirdiklerini belirten Akşener, seçimin millet ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Çok güzel bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Akşener, "Özellikle Millet İttifakı olarak. Uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde. Birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık ve iddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içinde yer aldık." diye konuştu.

Akşener, 45 yerde miting, 54 noktada da program yaptığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sadece ben, 66 civarında 66 noktada. Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş aynı şekilde. Sayın Kılıçdaroğlu aynı şekilde. Yani hepimiz çalıştık ve çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan. Yani bu seçimde Millet İttifakı bileşenleri olarak yapmaya çalıştığımız şey, bizim seçmenin derdini dinleyip onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek."

Seçmenin "velinimet" olduğunu aktaran Akşener, 3 yıldır Türkiye'de bu tutumu öne çıkarmaya çalıştığını ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şu görüşleri dile getirdi:

"Çok iftiralar, çok hakaretler, çok abuk sabuk şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an için önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına, yani milletimizin sandığın içine attığı oyların sonuçlarına hepimizin saygı gösterme... Yani talep eden kimdir, siyasetçidir. Talep eden nedir, buna saygı göstermesi ve çıkan sonuca 'amenna ve saddakna' demesi, 'baş üstüne' demesi kısmına geçiyoruz artık. Aziz milletin vereceği karar bizlerin başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak."

Akşener, seçimi Ankara'da takip edeceğini anlattı.

Bütün annelerin bugününü kutladığını dile getiren Akşener, "Evlat sahibi olsun olmasın bütün kadınların Anneler Günü'nün... Çünkü doğurma yeteneği bir tek bizde, dolayısıyla kutluyorum. Bu arada tabii bunu hemen yayınlamayacaksınız ama bir Anneler Günü hediyesi de isterim yani." ifadelerini kullandı.

Daha sonra bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Meral Akşener, Ankara'ya gitmek üzere okuldan ayrıldı.

ALİ BABACAN: HEPİMİZ İÇİN, DEMOKRASİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullanmak üzere saat 10.15'te Bilkent Emlak Bankası Ortaokulu'na geldi.

Bir süre oy kullanmak için sıra bekleyen Babacan, vatandaşların sırasını vermesi üzerine eşi Ülkü Zeynep Babacan ile 4572 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Babacan, "Hepimiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Bir gazetecinin "Oy pusulasını katlayabildiniz mi?" sorusuna Babacan, "Evet dikkatli katladım, mürekkep sağa sola bulaşmasın diye" yanıtını verdi.

Karşılaştığı mahalle muhtarının, vatandaşların oy kullanmak için saat 08.00'den itibaren sıraya girdiğini söylediğini aktaran Babacan, katılımın yoğun olduğunu vurguladı. Seçimlerin, demokrasinin bayramı olduğunu belirten Babacan, "Milli iradenin tecelli ettiği, halkımızın açıkça egemenliğini ilan ettiği bir gün" dedi.

Demokrasiyi çok önemsediklerini söyleyen Babacan, "Seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu seçimlerin bütün dünyada demokrasi özlemi çeken bütün insanlar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Babacan, seçim sonuçlarını nerede takip edeceğinin sorulması üzerine, parti genel merkezinde olacağını ifade ederek şunları kaydetti: "Akşam saat 21.00 ve sonrasında da cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlarla beraber takip etme kararı aldık. Saat 21.00'den sonra ben de CHP Genel Merkezi'ne geçeceğim. Diğer genel başkanlarla beraber sonuçları oradan takip edeceğiz."

Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutladı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Babacan çifti, daha sonra okuldan ayrıldı.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU: HERKESİN OLGUNLUKLA KARŞILAMASI LAZIM

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu Başakşehir'de kullandı. Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na gelen Yapıcıoğlu, 1250 numaralı sandıkta oy verdi.

Yapıcıoğlu, oyunu kullandıktan sonra okulun bahçesinde basın mensuplarına, seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını dilediğini söyledi. Seçimin kazasız belasız sonuçlanmasını istediklerini belirten Yapıcıoğlu, "Vatandaşımızın, milletimizin iradesinin sağlıklı şekilde sandığa yansımasını temenni ediyorum. Biraz gergin bir seçim süreci geçirdik. Özellikle kullanılan dilden çok şikayet ettik. Sert bir üslup vardı. Çok şükür bu üslup tabana çok yansımadı. İnşallah seçimden sonra da yansımaz. Neticede sandıkta ne sonuç çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir." dedi.

Yapıcıoğlu, milletin refahına, huzuruna, birliğine ve ülkenin tam bağımsızlığına giden bir yol için en hayırlı sonuç neyse onun çıkmasını temenni etti.

ERKAN BAŞ, SIRADA OY PUSULASINI İNCELEDİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Eşi Gülçin Baş ile Kadıköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Baş, nüfus cüzdanını görevlilerin kontrol etmesinin ardından 1094 numaralı sandıkta oy verdi. Sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden ve kabin sırası beklerken oy pusulasını inceleyen Baş, daha sonra oy kullanmaya gelen partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

MUSTAFA SARIGÜL: SEÇİMİN KAZANANI KAYBEDENİ OLMAZ

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül oyunu kullandı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik Ortaokuluna gelen Sarıgül, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1071 numaralı sandıkta oy verdi.

Sarıgül, oy kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Siyasiler söyleyeceğini söyledi artık sandık ve Erzincan konuşacak. İnşallah Erzincan'ımıza ülkemize hayırlı ve uğurlu olur, demokrasi kazanır. Seçimin kazananı kaybedeni olmaz, her zaman cennet vatanım ve Türkiye'm kazansın. 1071 numaralı sandıktayım, Malazgirtlerden Kocatepe'deyim. Bu sandık da benim için son derece anlamlı. Atalarımızın, dedelerimizin ve edatlarımızın sandığı. İnşallah Erzincan kazansın, Türkiye kazansın hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Anneler Günü'nü kutlayan Sarıgül, " 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar', bu oyumu bütün annelere vakfediyorum" ifadesini kullandı.

PERVİN BULDAN: BÜYÜK BİR HEYACAN VAR

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Van'da oyunu kullandı. İpekyolu ilçesine bağlı Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ne gelen Buldan, vatandaşları selamladıktan sonra kayıtlı bulunduğu 1106 numaralı sandığın kurulduğu sınıfa gitti.

Burada oyunu kullanan Buldan, gazetecilere, uzun süredir çalıştıklarını ve bugün emeklerinin karşılığını alacaklarına inandığını söyledi.

Ülkenin her yerinde insanların sandık başına gittiğini belirten Buldan, "Umut ediyor ve diliyorum ki kullanılan bütün oylarımız bu ülkenin huzuruna, refahına, sevgisine, barışına, adaletine, demokrasisine vesile olur. Bugün yapılan seçimlerle bir değişim ve dönüşümün artık kaçınılmaz olduğunu hepimiz bekliyoruz. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Büyük bir umut, büyük bir heyecan var. Hepinizin yolu açık olsun. Mutlaka kazanacağımıza yürekten inanıyorum." diye konuştu.

MİTHAT SANCAR: EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİ YAŞIYORUZ BUGÜN

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ankara'da oyunu kullandı. Yeşil Sol Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Mithat Sancar, eşi Türkan Sancar ile Çankaya Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda 4409 numaralı sandıkta oy kullandı. Sancar, çıkışta yaptığı açıklamada, "Türkiye tarihinin en önemli seçimlerini yaşıyoruz bugün. Önümüzdeki dönem gerçekten çok önemli bir başlangıç olacak. Oyumuzu demokratik dönüşüm ve barış için kullandık. Bu seçimler sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli ve ilham olacak" dedi.

EKREM İMAMOĞLU: ŞİMDİDEN HAYIRLI UĞURLU OLSUN

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beylikdüzü'nde kullandı. Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine eşi Dilek ve oğlu Selim ile gelen İmamoğlu, 2224 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Daha sonra kendisini okul bahçesinde bekleyen gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Seçimlerde görev alan herkese teşekkür eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Bu seçimin sonuçlarının güçlü bir demokrasiyi yurdumuza getirmesini, milletimizin artık siyasetin kutuplaştırıcı dilinden uzaklaştığı, siyasetin milletine hizmet aracı olmasının gerçeklikle buluştuğu bir seçim olmasını diliyorum. Özellikle sandıkta görev alan herkese minnet duyuyorum, teşekkür ediyorum. Bugün emniyet güçlerimizden sandıktaki memurlara, ilçe seçim kurullarından, il seçim kurullarına, Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden başkanına, bütün yetkililerin milletimizin namusu olan oyuna, sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyorum."

Seçim sürecini Ankara'da takip edeceğini belirten İmamoğlu, "Hiçbir sıkıntı olmadan, kimse kimseye kötü söz söylemeden sandıklara atılan her oyun tek tek ahlaklı bir şekilde sayılıp sonuca kavuştuğu ve sonucun demokratik bir biçimde karşılandığı bir gün, akşam diliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

İmamoğlu, oy kullanmaya gelen seçmenlerle okul bahçesinde fotoğraf çektirdi, annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

MANSUR YAVAŞ: TAKDİR MİLLETİMİZİN

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş ile birlikte oyunu kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda kullandı.

Eşi Nursen Yavaş ile 4089 numaralı sandıkta oy veren Mansur Yavaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Anneler Günü'nü kutladı. Seçim sonuçlarının Türkiye için güzel sonuçlar doğurmasını dileyen Yavaş, "Takdir milletimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Katılım çok yüksek, değişim ihtiyacı belli. İnşallah çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Yavaş, açıklamasının ardından kendisini bekleyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.