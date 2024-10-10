Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi &Ccedil;akır ve Habert&uuml;rk TV den Eren Eğilmez in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet U&ccedil;um dan a&ccedil;ıklamalar... U&ccedil;um un a&ccedil;ıklamalarından &ouml;ne &ccedil;ıkan başlıklar ş&ouml;yle: SOSYAL MEDYA &Uuml;ZERİNDEN &Ouml;RG&Uuml;TL&Uuml; SU&Ccedil; EĞİLİMİ VAR T&uuml;rkiye nin g&uuml;ndemi ne kadar siyaset, ekonomi, k&uuml;lt&uuml;r olsa bile her zaman hukuk başat g&uuml;ndemlerden biridir. Bu d&ouml;nemde de &ouml;yle olması normaldir. Cumhurbaşkanımız &Ccedil;arşamba g&uuml;n&uuml; Meclis te iki konuya dikkat &ccedil;ekti. Birincisi su&ccedil;u meslek edinmiş kişiler, su&ccedil;u kazan&ccedil; kaynağı hale getiren kişilerle ilgili. İkincisi cezasızlık algısı konusunda yaklaşım ortaya koydu. Sokakta ortaya &ccedil;ıkan şiddet ya da su&ccedil; eğilimleri sosyal medyanın ve medyanın etkisiyle &ccedil;ok daha g&ouml;r&uuml;n&uuml;r halde. Sosyal medya &uuml;zerinden yapılan faaliyetler. İ&ccedil;inden ge&ccedil;tiğimiz koşullar, T&uuml;rkiye nin kendi i&ccedil; s&uuml;re&ccedil;leri, insanların reaksiyoner eylemlerin artması gibi bir&ccedil;ok konu. Bu durum Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir sorun olarak ortaya koyuyor. Bu konuda programatik ve sistematik bir &ccedil;alışma var. Bireysel su&ccedil;larla ilgili mesele, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde sosyal medya ile bağlantılı olarak bireysel su&ccedil; olarak kalmıyor. Bir anlamda hukuk dışı iletişim sistemleri oluşmuş durumda. Bir&ccedil;ok sosyal medya mecrası &ouml;zellikle TikTok vesaire gibi bu su&ccedil;ların organizasyonunu ve hatta iletişimini yapıyor. Bunun sonu&ccedil;ları ise su&ccedil;u meslek edinenler diye bir kategori oluşuyor. &Ouml;rg&uuml;tl&uuml; su&ccedil;lar geleneksel klasik su&ccedil; &ouml;rg&uuml;tleri olmaktan &ccedil;ıktı, onlar da var tabii. Bir anlamda sosyal medya &uuml;zerinden &ouml;rg&uuml;tl&uuml; su&ccedil; eğilimi &ccedil;ıkıyor. Su&ccedil;u bir kazan&ccedil; kaynağı olarak g&ouml;renlere karşı soruşturma ve kovuşturmada ortaya &ccedil;ıkacak tedbirler. MASUMİYET KARİNESİ K&Ouml;T&Uuml;YE KULLANILABİLİYOR Hakkında 10 dan fazla hırsızlık, dolandırıcılık davası olan kişiler, hen&uuml;z bu davalar bitmediği, kesinleşmiş h&uuml;k&uuml;m olmadığı i&ccedil;in diğer davalarda da tutuksuz yargılanıyor. K&uuml;&ccedil;&uuml;k su&ccedil;larda en az 2 yıl ve daha altında olan isnatlarda bir&ccedil;ok su&ccedil; işlendiğinde bu kişiler su&ccedil;u meslek edinmiş kişiler olmasına rağmen tutuklama tedbirleri uygulanmıyor. Bu durum farkedilmiş durum. Bunlara y&ouml;nelik &ccedil;alışma yapılacağını Cumhurbaşkanımız a&ccedil;ıkladı. Her soruşturma kendi i&ccedil;indeki isnat &uuml;zerinden değerlendirilir, başka y&uuml;r&uuml;yen davalar sebebiyle tutuklama nasıl verilebilir? Bunun hukukta &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri vardır. Masumiyet karinesi bir sanık hakkıdır. Bir kişi cezası kesinleşinceye kadar su&ccedil;suz ve masum sayılır. Ama biz tutuklama diye bir tedbir uyguluyoruz. Bu masumiyet karinesinin sınırlanmasıdır. Su&ccedil;u meslek edinmiş insanlar bakımından, su&ccedil;u kazan&ccedil; kaynağı olarak g&ouml;ren insanlar bakımından da bir dizi tutuklamaya y&ouml;nelik tedbir getirilebilir unsur konulabilir. Bunun su&ccedil;suzluk karinesiyle ilgili bir tarafı yok. Her hak k&ouml;t&uuml;ye kullanılabilir, hukuk d&uuml;zeni bunu var sayıyor. Masumiyet karinesi de k&ouml;t&uuml;ye kullanılabilir. Hukuk d&uuml;zeni hakkın k&ouml;t&uuml;ye kullanılmasını korumaz. Dolayısıyla su&ccedil;suzluk karinesinin k&ouml;t&uuml;ye kullanılması, tutukluluğun geliştirilerek engellenebilir. Cumhurbaşkanımızın da vurgusu buydu. DEVLET YAPTIRIM G&Uuml;C&Uuml;N&Uuml; DEVREYE SOKAR Toplum bundan şikayet ediyorsa, medya bunu g&ouml;r&uuml;yorsa, bu konuda endişe oluşmuşsa, y&uuml;r&uuml;tmenin, yargının, meclisin g&ouml;revi bu endişeleri giderecek tedbirler almaktır. Adalet Bakanlığı bu konuda uzun zamandır &ccedil;alışıyor. Biz Hukuk Politikaları olarak hukuk geliştirmek &uuml;zere &ccedil;alışıyoruz. B&uuml;t&uuml;n bunlar devletin b&uuml;t&uuml;n konumların fark ettiği ve tedbir alınacak konulardır. Bir gidişat var burada boşluk oluşuyor diye bir şey yok. Devlet yaptırım ve cezalandırma tekeline sahiptir. Devlet kendisine vatandaş tarafından devredilmiş bu yetkisini yargı pratiğiyle devreye sokar, şiddetin &ouml;rg&uuml;tl&uuml; halde toplumu rahatsız edecek boyuta gelmesinin &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;er. Bu konuda rahat olmak gerekir. Genelde kabul edilen bir laf vardır; devlet yarına bırakır yarına bırakmaz, şunu rahatlıkla s&ouml;yleyebilirim devlet yarına da bırakmaz. &Ccedil;ok kısa bir s&uuml;re i&ccedil;inde bu konuda somut adımlar g&ouml;r&uuml;lecektir. DEVLETİN EN &Ouml;NEMLİ G&Ouml;REVİ ADALETİ SAĞLAMAKTIR Cezaevlerindeki kalabalıklaşma sorunu idare, y&uuml;r&uuml;tme ve Adalet Bakanlığı nın sorumluluğudur. Bizde hi&ccedil;bir hakim kalabalıklaşma sorunu var diye ka&ccedil;ınmaz. İlgili denetim ve teftişler yapılır. B&ouml;yle bir bakış a&ccedil;ısı asla yoktur, olamaz. Savcı ve hakimin kalabalıklaşma sorunu var diye esnek davranmaz. Yetkileri &ccedil;er&ccedil;evesinde gereken tedbirleri alırlar. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği konulardan birisi de cezasızlık algısıydı. Bir devletin en &ouml;nemli g&ouml;revi adaleti sağlamaktır. Bunları sağladığınızda g&uuml;venli yaşam, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;k olur, ger&ccedil;ek anlamda adalet duygusu oluşur. Cezasızlık algısı ve pratiği. Algı, su&ccedil;lular ceza &ccedil;ekse bile cezaların yeterli olmaması yeterince ceza almadı, i&ccedil;eriden &ccedil;ıktığında su&ccedil; işledi yaklaşımıyla y&uuml;r&uuml;yen bir şey. Su&ccedil; işlemiş, ceza almış &ccedil;ıkmış. Kamuoyunun bilmesi gereken husus 30 Mart 2020 tarihinden &ouml;nce işlenen su&ccedil;larda bu durum var. Pandemideki &ouml;zel d&ouml;nem hari&ccedil;, 2 yıldan fazla ceza alan herkes mutlaka cezaevinde yatıyor. 30 Mart 2020 den sonra denetimli serbestliğin s&uuml;resi 1 yıla indi. Cezasızlık pratiği &ccedil;ok daha bir alan. Bunun sosyal psikolojik, hukuki boyutu var. Adalet Bakanlığı infaz hukuku d&uuml;zenlemeleri s&uuml;rekli &ccedil;alışıyor. Ertelenen 9. Yargı Paketi nde yanlış hatırlamıyorsam buna ilgili d&uuml;zenleme vardı. Bu konuda d&uuml;zenleme y&ouml;n&uuml;nde de adımlar atılır. 30 Mart 2020 den sonra cezasızlık pratiği son derece minimaldir. Hi&ccedil; yatmadan girdi &ccedil;ıktı ile &ccedil;ıkanların sayısı son derece azdır. Denetimli serbestlik kararını kim veriyor? İnfaz hakimliği veriyor. Şartlı salıvermeyi de &ouml;yle. İdareden aldıkları rapora g&ouml;re veriyor. Bu uygulamaların amaca uygun hale getirilmesiyle ilgili bir perspektif &ccedil;alışması s&ouml;zkonusu. Cumhurbaşkanımızın &ccedil;izdiği perspektifi, Adalet Bakanlığı, Hukuk Politikaları olarak bizim vereceğimiz destekle adımlar atılacağını d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. İNFAZ D&Uuml;ZENLEMESİNE İLİŞKİN EKSİKLİKLER G&Uuml;NDEMDE Kesinleşmiş cezalarla ilgili talepler her d&ouml;nem olur. Ben de cezaevi yatmış insanım. Oradan da bilirim. &Ouml;zellikle adli su&ccedil;lular a&ccedil;ısından kader kurbanı diyen kategoriler a&ccedil;ısından bu beklenti her zaman olur. Af yetkisi TBMM dedir. Mecliste &uuml;&ccedil;te iki &ccedil;oğunluğu ile yapılacak kanuna bağlıdır. T&uuml;rkiye en son affı 1967 de yapılmış yanlış hatırlamıyorsam, diğer uygulamalar infaz d&uuml;zenlemeleri. Af meselesini talebin &ouml;tesinde g&uuml;ndem olarak değerlendirilebilecek pozisyon yok. Zaten konu Meclis te değerlendirilebilecek konudur. T&uuml;rkiye nin rutin dışı d&ouml;nemlerinden kaynaklar sorunlar var. Bir d&ouml;nem FET&Ouml; c&uuml; &ccedil;etenin yargıda yarattığı mağduriyetlere de referans veriliyor. &Ouml;nceliklendirmeyi, can yakıcı olan konularla genel konuları ayırmayı becermemiz lazım. Şu anda sokak su&ccedil;larına karşı gerekli tedbirlerin hızla alınması meselesidir. Bizim kural sistematiğimiz b&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;&uuml;de isabetlidir. İnfaz hukukunda da isabetlidir. &Ccedil;ok net s&ouml;yl&uuml;yorum; mağdurlar a&ccedil;ısından tatmink&acirc;r infaz i&ccedil;in eksikliklerin giderilmesi şu anda g&uuml;ndemde olan konudur. Sosyal medya &uuml;zerinden &ouml;rg&uuml;tlenen su&ccedil;lara karşı tedbirler alınması son derece &ouml;nemlidir. Tutuklama tedbirdir, o y&uuml;zden buna başvurmayalım diye meseleye bakılmaması lazım. Su&ccedil;u meslek olarak g&ouml;renlerin a&ccedil;ısından devletin bu tedbiri alması gerekir. Vatandaş devlete yaptırım, cezalandırma g&uuml;c&uuml; vermiştir. Devlet de pozitif hukuk i&ccedil;erisinde bu ihtiya&ccedil;ları karşılamak durumundadır. Bu konuda herkes m&uuml;sterih olsun. Cumhurbaşkanımızın yaptığı a&ccedil;ıklama da son derece nettir, hukuk i&ccedil;erisinde bu konuda gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıntılar geliyor...