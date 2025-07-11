Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Tarihi bir adım daha atıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Tarihsel dönemeçte bir tarihi adım daha atıldı! Devlet inisiyatifi olarak başlayan bir Devlet politikası olarak yürütülen, Ülke Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük liderlik pratiği ve fikri perspektifiyle, bilge lider Sayın Bahçeli’nin cesur ve kararlı siyasi öncülüğüyle hayata geçen Terörsüz Türkiye hedefinde yeni aşamaya geçildi. Ülkemiz ve bölgemizin geleceği için hayırlı ve uğurlu olacak bir döneme giriyoruz. İnsanlığa umut veren güçlü adımlar atıyoruz. Birliğimiz daimdir, ortak geleceğimiz parlaktır. Türkiye halkından oluşan Türk Milletinin gözü aydın olsun.

TARİHSEL DÖNEMEÇTE BİR TARİHİ ADIM DAHA ATILDI!



Devlet inisiyatifi olarak başlayan bir Devlet politikası olarak yürütülen, Ülke Liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük liderlik pratiği ve fikri perspektifiyle, bilge lider Sayın Bahçeli’nin cesur ve kararlı siyasi öncülüğüyle… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) July 11, 2025

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