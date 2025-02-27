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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye adım adım gerçekleşiyor | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye adım adım gerçekleşiyor

        İmralı'dan yapılan çağrıyı değerlendiren Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öcalan'ın açıklaması baştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği Devlet İnisiyatifinin çizdiği çerçeveye ve içeriğe uygun oldu" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:37
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        Uçum'dan İmralı çağrısı yorumu
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        "Terörsüz Türkiye hedefi adım adım gerçekleşiyor" başlığı ile sosyal medya platformu X hesabından bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İmralı'nın çağrısını değerlendirdi.

        Uçum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ ADIM ADIM GERÇEKLEŞİYOR!

        Öcalan’ın açıklaması baştan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Sayın Bahçeli’nin ifade ettiği Devlet İnisiyatifinin çizdiği çerçeveye ve içeriğe uygun oldu. Açıklamada özü itibariyle; kimlik sorunu kalmadı, inkar bitti, iki ulus yok, iki resmi dil yok, iki vatandaşlık yok, özerklik talebi yok, federasyon talebi yok, denildi.

        Üniter Devlete sahip çıkıldı. Türkiye’de inkar ve redde dayalı ifade edilen iç Kürt sorunu çözülmüştür, konu demokrasidir, devletle ve toplumla bütünleşmektir, demokrasiyi geliştirmektir, vurgusu yapıldı. Tüm grupların silahları bırakması ve terör örgütünün kendini feshetmesi kesin bir dille ifade edildi. Bunun anlamı terör yoluyla Türkiye’ye dayatılan, Türkiye’yi bölmeyi amaçlayan ve bir emperyalist proje olan dış Kürt sorunun da bitme yoluna girmesidir, terör tamamen tasfiye edilince bu da bitecektir ve bunun ilanı yapıldı.

        Bu çağrıya ne seviyede uyulup uyulmayacağı artık pratik bir sorundur, uymayanlar çıkarsa da sonuçlarına katlanacaktır. Bu çağrı yapılmadan önce çağrıyı ve yeni dönemi çeşitli yöntemlerle sabote etmeye ve zehirlemeye çalışanların, ne kadar büyük bir provokasyon içinde olduğu da görüldü. Başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız çağrı olacak denmişti ve aynen öyle oldu.

        Türkiye için artık yeni bir dönem başlıyor. Bundan sonra demokrasiyi daha da geliştirmek ve güçlendirmek herkesin talebi ve sorumluluğu olduğu gibi Türkiye’nin bağımsızlığını, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini korumak da herkesin ödevidir. Kimsenin kenara çekilmek, uzakta kalmak, karşıda durmak için bahanesi kalmadı. Hep birlikte Türkiye’yiz, bunu artık her mecrada her alanda 86 milyonluk bir güç olarak göstermeliyiz.

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