Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Beştepe'deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

        GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli en son 3 Ekim'de bir araya gelmişti.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakik
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        "Hayvanların oradan kaçtığını gördüm!"
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        Ramazan Bayğara suç örgütüne operasyon! 207 kişi tutuklandı
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        İşte sezon sonu boşa çıkacak yıldızlar!
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        14 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        G.Saray'dan Icardi yalanlaması!
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        Özel: Belediyelerimiz hesap vermekten kaçmaz
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerine usulsüz harcama soruşturması
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        Borçlu belediyelere haciz geliyor
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        "Avrupa kupası hedefimiz var!"
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        Çocukluk hayali gerçek oldu: Evinde yaptığı uçakla uçtu
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        İşte A Ligi'ne yükselme ihtimallerimiz!
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Ekim ayında kadın cinayetlerinde rekor kırıldı
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        Marie Antoinette'i tahttan indirmişti! Rekor fiyat
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        İstanbul Boğazı su altı kamerasıyla görüntülendi
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        UTTS kapsamındaki taşıt tanıma birimine yeni yılda zam gelecek
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        İşte kahve içmenin en iyi saatleri!
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        G20 Zirvesi öncesi güvenlik endişeleri artıyor
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Jakobs'ta hedef Eyüp maçı!
        Depresyon mu tükenmişlik mi?
        Depresyon mu tükenmişlik mi?