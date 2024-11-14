Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi sona erdi. Beştepe'deki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü
Giriş: 14.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.
GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli en son 3 Ekim'de bir araya gelmişti.
Ayrıntılar gelecek...
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