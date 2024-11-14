Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de başladı. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli en son 3 Ekim'de bir araya gelmişti.

Ayrıntılar gelecek...