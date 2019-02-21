Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizli'de önemli mesajlar

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İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...
Osmanlı askerleri için yüzyıllarca kılıç üreten Yatağan kasabasına özellikle selam iletiyorum. Denizli'nin söz üstadı, saz üstadı Özay Gönlüm'ü ana ocağında bir kez daha rahmetle anıyorum. Hem de Özay Gönlüm meydanı'nda anıyorum. İnsan şu meydanı şu heyecanı görünce o samimiyetin sırrını daha iyi anlıyor. Gönlüm için enstrümanı yardır. Bizim için de Denizli yardır, yarendir.
Çanakkale'de yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgedeki tüm kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AK Partiye yoldaşlık yapan Denizliye en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra da sizlerin güvenine mazhar olmaya çalışacağız. Gençler, şunu unutmayan biz sadece ve sadece rabbimizin huzurunda secdede eğildik. Bunun dışında eğilmedik. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Denizli 24 haziran'da yüzde 50 oy oranıyla Cumhur ittifakına oyunu verdi, ve bir numara yaptı. Biz Denizli'nin potansiyelin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyoruz. Denizli'ye zirve yakışır.
RESİMLERİ VAR, LOGOLARI YOK
Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı var. Bunun içinde CHP, HDP bunun yanında adı İYİ parti olan ip var bir de Saadet Partisi var. Ankara'da zillet ittifakı adayının resimleri var ama CHP'nin logosu yok, İYİ Parti'nin de yok. Kimin adayı olduğu anlaşılmasın istiyorlar.
Şunu unutmayın Cumhur İttifakı'nın zaferi bir tarihtir. İnşallah 31 Mart seçimlerinde Denizli kendinden beklenin yapacaktır. Aman ha içinizde bir olun. Beraber olun. Hala istediğimiz konsolidasyon sağlanmış değil. Bunu sağlamamız lazım. 31 Mart'ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu izah etmeliyiz.
Seçim dönemleri siyasetçilerin millete hesap verdiği dönemlerdir. Sizleri 17 yıldır hakem kıldık. Milletimizin onay ve icazetiyle hizmet yolculuğumuza devam ettik. Rotamızı sizler çizdiniz. Türkiye'nin 17 yıllık kazanımlarının hepsinde sizin de imzanız bulunuyor.
Türk siyasetinin üzerinde sallanan vesayet kılıcını birlikte kaldırdık.
BİZ SÖMÜRÜ DÜZENİNE ARACI OLMAYIZ
Bay Kemal diyor ki şimdi IMF'in kapısına giderler. O CHP'nin işi bizim değil. Sizin borçlarını biz sildik. Bir zamanlar ekonomiyi Kemal Derviş adında birine teslim ettiniz. Nerede şimdi o zat? Yok. Amerika'da onu gönderenlerin yanında...
Geçenlerde bir patates soğan sohbeti yaptılar. Ne oldu? Böyle giderse bu oyunu da bozarız. Tanzim satışlarına başladık. 31 Mart'tan sonra TESKOMB ile masaya oturacağız. En ücra köşeye kadar bu satışları yapacağız. Gerekirse ürün çeşitliliğini de arttıracağız. Biz sömürü düzenine aracı olamayız. Kim buna serbest piyasa ekonomisi diyorsa gelsin külahıma anlatsın. Benim alanım ekonomi. Vatandaşın emanetine hıyanet ettirmeyiz.
İzmir'de körfez pislikten geçilmiyor. İzmir gibi bir şehirimize yakışıyor mu? Susuzdu bir zamanlar. Suyu da ben getirdim. Bunları özellikle CHP'ye gönül veren kişilere söylüyorum. Sizlere içinizden birini Nihat Zeybekçi'yi gönderiyorum.
Denizli nasıl pırıl pırıl bir şehir hale geldi. İzmir'i de layık olduğu hale getirelim. Bunlar bu işten anlamaz. Bunların işi '3Y' yolsuzluk, yasak, yokluk...
Yağ kuyruklarını bilirsiniz. Benzin kuyruklarını bilirler. Ekmek kuyruklarını bilirler. İktidarda CHP vardı, SHP vardı. Şimdi kuyruk varlık kuyruğu, fırsatçılara ders verme kuyruğu... Benim vatandaşım oralardan yüzde 50 daha ucuz sebzesini alıyor.
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