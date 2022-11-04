Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitim zirvesine mesaj 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizi kalkındıracak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten ahlaklı, başarılı, erdemli gençlere sahip olmaktır. Biz buna TeknoFest kuşağı diyoruz. Manevi açıdan da en yüce şekilde yetişmeleri için imkanları seferber ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı'nın organize ettiği Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kültürlerin, medeniyetlerin ve kıtaların kavşak noktası İstanbul'a hoşgeldiniz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.

İnsanlık olarak 2,5 yıldır sağlık kriziyle başlayan bir sınamayla karşı karşıyayız. Velilerimiz, öğretmenlerimizin ortak kanaati sağlık günlerinin eğitim sisteminde ciddi tahribata yol açtığıdır.

Geniş bir yelpazede çocuklarımız alışık olmadıkları sorunlarla mücadele ediyor. Evlatlarımızın eğitim-öğretim hayatlarını sağlıklı, başarılı bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz.

Amacımız ülkemizi kalkındıracak, donanımlı, okuyan, araştıran, katma değer üreten ahlaklı, başarılı, erdemli gençlere sahip olmaktır. Biz buna TeknoFest kuşağı diyoruz. Manevi açıdan da en yüce şekilde yetişmeleri için imkanları seferber ediyoruz.

Maarif Vakfımız milletimizin değerlerini ve evrensel ilkeleri başarıyla temsil ederek, hayati bir rol üstleniyor."