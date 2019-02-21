Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'da önemli açıklamalar

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İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları..
Osmanlı'nın görkemli sancağı Manisa'yı selamlıyorum. Şehr- i şehzade Manisa'yı selamlıyorum. Dünya tarihinde fetih akademisi olan Manisa'yı selamlıyorum. İstiklal Harbimizin kahraman şehri Manisa'yı selamlıyorum. Yenilen düşmanın kaçarken yakıp, yıktığı bu şehri yeniden ayağa kaldıran Manisa'nın çalışkan insanlarını selamlıyorum. Türkiye'nin tarım, sanayi, ticaret şehri Manisa'yı selamlıyorum. Buradan Manisa'nın tüm ilçelerini, mahallelerindeki tüm insanlarımı selamlıyorum.
VAKARLI DURUŞUNU SİPİL DAĞINDAN ALAN MANİSA BAŞKA GÜZEL
Manisa Evliya Çelebi'nin ifadesiyle müzeyyen bir şehirdir. Manisa mimarimizin nadide eserleri ile süslenmiş olduğu için müzeyyen denmiştir. Manisa ilmini, irfanını, edebini, ahlâkını Merkez Efendi'den almış bir şehirdir. Cesaretini, kararlılığını, iradesini Saruhan Bey'den almış ve bu hasletlerini gözü gibi koruyan bir şehirdir. Heybetini Sipil dağından, bereketini Gediz nehrinden, vakarlı duruşunu 3500 yıllık tarihinden Manisa bugün bir başka güzel.
AK PARTİ OLARAK YOLA ÇIKARKEN MANİSA'DAN İLHAM ALDIK
Size güzel bir şey söyleyeceğim. Genceler tencerede gül perde, perdenin ucu yerde, yürek oynar can titrer, sizi gördüğüm yerde. Bizim de işte bu Manisa türküsünde olduğu gibi sizleri görünce yüreğimiz oynuyor, canımız titriyor. AK Parti olarak Türkiye'yi şaha kaldırmak üzere yola çıkarken bu kadim şehirden hem ilham aldık hem de büyük destek gördük.
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