Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü mesajı
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında, "Dünyada bizdeki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böylesine etkin uygulanabildiği pek az devlet vardır" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhtarlar Günü mesajı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü paylaştığı bir video ile kutladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarımızla gönül gönüle verdiğimiz kararla 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik.

2015 yılı başından itibaren 81 vilayetimizinden muhtarlarla bir araya geldik. 50 ayrı toplantıyla muhtarlarımızla Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk.

Sizlerle birlikte geliştirdiğimiz bu yöntemi İçişleri Bakanlığı bünyesinde tahsis ettiğimiz kurumlarla daha etkin hale getirdik. Muhtarlarımıza illerimizde muhataplar belirlenmesini temin ettik.

Muhtarların SGK primlerini devlet tarafından ödenmesini sağlarken, muhtar maaşlarında ciddi artış yaptık. Muhtarlarımızın taleplerinin hayata geçirilmesine vesile olduk.

Koronavirüs salgını döneminde muhtarlarımızın gerçekleştirdiği hizmetlerin altını çizmek istiyorum.

İBB Başkanlığım döneminde birileri güya sizleri küçümseyerek 'Muhtar bile olamaz' manşetleri atmışlardı. Şimdi muhtarlarımızı hak ettikleri konuma getirdik.

Dünyada bizdeki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böylesine etkin uygulanabildiği pek az devlet vardır."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anne ile çocuklarına çarpan motosikletli yakalandı
GÜNDEM Anne ile çocuklarına çarpan motosikletli yakalandı
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Dikey Geçiş Sınavı ek tercih sonuç tarihi hakkında
GÜNDEM DGS ek tercih sonuçları tarihi
KURUYOR! Son dakika: Munzur Çayı’nda raftinge kuraklık molası - Haberler
GÜNDEM İlk kez bu kadar kurudu, rafting yapılamıyor
SON DAKİKA: Irak'ın kuzeyinde operasyon! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
KYK burs başvurusu başladı mı? Geri sayım... KYK burs başvuruları ne zaman? 2021 - 2022 KYK bursu ne kadar?
GÜNDEM KYK Burs başvuruları için geri sayım
İzmir'de 33 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi
GÜNDEM İzmir'de 33 milyon liralık kaçakçılık
SON DAKİKA: Çorlu-Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor - Haberler
GÜNDEM Çorlu-Ankara uçak seferleri yeniden başlıyor
Avcılar'da kentsel dönüşüm için boşaltılan bina hırsızların hedefi oldu
GÜNDEM Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada hırsızlık
Son dakika: İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ekim AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgula
GÜNDEM İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde elektrik kesilecek
1100 TL pandemi yardım parası başvurusu! E-Devlet ile Pandemi sosyal destek parası nasıl alınır?
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.