Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise ülkemizi düşürme projesinin parçasıdır. AB süreci budur. Suriye'deki olaylar budur. Suriye ile Adana Protokolü imzalanmıştır. Bu Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz" dedi.

Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının tanıtım töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Şimdi harita genel müdürlüğümüzün, milli savunma bakanlığımızın çatısı altında ortaya çıkmış olması bizler için iftihar vesilesidir. Her ne kadar bugün resmen hizmete açıyor olsak da bu uygulamaların gerisinde Türkiye'nin geçmişten bugüne tüm birikiminin yattığı biliyoruz. Niye bu kadar geciktik diye hayıflanıyoruz. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise hamdolsun milli harita uygulamamıza kavuştuk diyoruz. Dijital dünyadan söz ediyoruz. Geçtiğimiz yıla baktığımızda dünyanın en değerli 5 şirketinin tamamının, ilk 10 şirketin 7'sinin dijital teknoloji hizmet şirketleri olduğunu görüyoruz.

Ülkemiz her alanda teknolojik gelişmelerin nimetlerinden yararlanmıştır. Bugün e-devlet kullanıcı sayısı 41 milyonun üzerine çıktı. Mobil telefon abone sayısının 80 milyonun üzerine çıkması bu devrimin işaretidir. Milletimizde bu büyük devrime sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. Fiber hatların uzunluğu 345 bin km'ye dayanmıştır. Dünyanın çevresine yerleştirdiğimiz yeni uydular ile bu yarışta yerimizi almanın gayreti içindeyiz. Türkiye Uzay Ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtiğimizi düşünüyorum.

TEKNOLOJİK GELİŞMELER

Cumhurbaşkanlığına kurduğumuz sistemle 81 ilin tüm yatırımlarını takip ediyoruz. Teknoloji, yazılım, üretim şirketlerini yakından izliyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız harita uygulaması da bu gayretin bir örneğidir. Dünya yeni bir yöne doğru evrilmeye başladı. Almanlar buna endüstri 4.0 diyor, Japonlar toplum 5.0 yaklaşımı üzerinde çalışıyor. Biz ise milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye diyerek bu süreçte dünyada yerimizi alıyoruz. bugün artık gücün belirleyicisi sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyetidir. Yerli ve milli yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi gibi konuların işlenmesi için dijital dönüşüm ofisimizi görevlendirdik. Ve bu ofis şahsıma bağlı...

Yapay zeka her alanda dünyanın geleceğine damga vuracak bir gelişmedir. Bilginin ve teknolojinin sunduğu imkanları ülkemiz ve milletimizin imkanlarıyla harmanlayarak tüm kurumlarımızı bu değişime hazırlamalıyız. Vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm hizmetlerde nitelik önem kazanıyor. Ülkemizi bilim ve teknoloji alanında gerekli yere getirmek için adımlarımızı atıyoruz. Kamu ve özel sektörün işbirliği bu konuda şarttır. Harita uygulamaları bu konuda başarılı bir örnektir.

İnsanı metalaştıran, insanı eşyaya hizmet eden hale getiren anlayış bizim kültürümüzle bağdaşmaz. Türkiye olarak bizi orta, üst gelişmişlik derecesine sahip ülkelerden ayıran özellik budur. Batı dünyasının mültecilere kapılarını kapatmasına yol açan zihniyetle hareket etmedik, edemeyiz. Önümüzde bizden daha zengin nice ülke bulunmasına rağmen insani yardımlarda dünyada bir numarayız.

"SURİYE'DE İŞGAL GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Suriye'de yürüttüğümüz askeri operasyonların bir amacı kendi sınırlarımız güvenlik altına almaksa, diğer amacı oradaki insanların huzurunu sağlamaktır. Dün Rusya ziyaretimizin amacını bu oluşturuyor. O 20 mil derinlikte bunu nasıl sağlarız. Yoksa bizim Suriye'de işgal gibi bir derdimiz yok. Bize 780 bin kilometrekare yeter. Biz burada 20 milyon kilometrekarelik topraklardan geldik. Biz sıradan bir kabile devleti değiliz. Biz anlı şanlı bir Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Topraklarımızda en ufak parselasyona müsaade etmeyiz.

ADANA MUTABAKATI MESAJI

Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin son 5-6 yılda başına gelen her hadise ülkemizi düşürme projesinin parçasıdır. AB süreci budur. Suriye'deki olaylar budur. Suriye ile Adana Protokolü imzalanmıştır. Bu Adana mutabakatının yeniden gündeme gelmesi gerektiğini çok iyi anlıyoruz.

En sonunda darbe teşebbüsüne kadar işi vardırdılar. Biz demokrasiye inanmış bir ülke olarak, bir cumhurbaşkanı olarak, dünyanın neresinde olursa olsun bir darbe girişimi varsa biz hepsinin karşısındayız. Sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır. 15 Temmuz'da azanlar belalarını bulmuşlardır. FETÖ'ye karşı yürütülen mücadelede en küçük gerileme söz konusu değildir. Bu ülkeyi FETÖ belasından temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir.

Milletimiz birliğini, beraberliğini koruduğu kurumlar itibariyle ülkemize sadakatle hizmet etmeye devam ettikçe bu ülkenin bileğini kimse bükemez. Bu kurum, Milli Savunma Üniversitemizi ülkemizin en büyük kazanımlarından biri olarak görüyoruz."