Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bahar mevsiminin başlangıcını simgeleyen Nevruz dolayısıyla resmi Twitter hesabından Türkçe ve Kürtçe kutlama mesajı yayımladı.

TÜRKÇE KUTLAMA



'Baharın gelişi ile simgelenen, bizler için tüm farklılıkları aşarak, geçmişe ve geleceğe birlik ve beraberlik içinde sahip çıkmak anlamına gelen Nevruz Günü’nü kutluyorum'.





KÜRTÇE KUTLAMA

'Cejna Newrozê ku mizginiya hatina biharê dide me, ji bo me hemû cudahiyan ji holê radike. Ez Cejna Newrozê ya ku tê wateya xwedîderketina paşeroj û pêşêroja me ya di nav yekîtî û bihevrebûnê de pîroz dikim'.