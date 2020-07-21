Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirme toplantısında konuştu

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"15 Temmuz sonrası milletimiz tarafından kurulan Cumhur İttifakı süreci hızlandırmıştır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile tüm MHP'li kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletimiz dünya demokrasi tarihine geçmiştir. Yaşadığımız toprakları vatan haline getiren, özellikle 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörle mücadele ve beka harekatlarımızda hayatlarını kaybeden şehitlerimizin de ayrı bir yeri vardır. Tüm dostlarımızla bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız.

Dünyanın siyasi ve ekonomik geriliminden iç çatışmalara ve koronavirüs belasıyla pek çok alanda yalpaladığı dönemde Türkiye ayakta kalarak farkını ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanı olarak, bakanlıklarımızı en üst seviyede koordine ederek, bu süreçte Türkiye'nin örnek gösterilen bir ülke haline getirdik. Hedeflerimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ülkesinin yanında yer alan herkesten Allah razı olsun.

KRİZLERE KARŞI HIZLI REFLEKSLER VERME İMKANINA KAVUŞTUK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 200 yılı bulan demokrasi arayışımızda milletimiz tarafından hayata geçirilen tek yönetim reformudur. Cumhuriyetin özüne uygun bu yönetim sisteminin sahibi milletimizin kendisidir. 24 Haziran seçimlerinde şahsımız yeni sistemin ilk cumhurbaşkanlığına layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

Yasama-yürütme ve yargı arasındaki farkları netleştirdik. Türkiye yeni sistemle birlikte bölgesel ve küresel krizlere karşı daha kapsamlı refleksler verme imkanına kavuştu. Doğu Akdeniz'de koronavirüse kadar bunun etkilerini görüyoruz. Eksiklikler, aksaklıklar yok mu var. Yeni sistemin verdiği imkanlar bunları hızla düzenliyoruz. Her değişimde olduğu gibi bunun da oturması zaman alacaktır. Alışkanlıkların değişmesinin kolay olmadığını biliyoruz, biz yaşıyoruz bunu.

TERÖR OPERASYONLARI

Türkiye sınır güvenliği için yürüttüğü harekatlarda, attığım tüm adımlarda ve ülke içinde aldığı kararlarda milli egemenlik haklarını kullanmaktadır. Kimsenin hakkına göz dikmeyen ancak kendi hakkını da söke söke alan bir ülke olmaya devam edeceğiz. Gerek ülkemizin içinde, gerek dışında ister Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Azeri kardeşlerimize karşı Ermenistan'ın yaptığı saldırılarda hiçbir zaman mazlumları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız.

Adaleti, hakkı, güvenliği, hukuku, huzuru, refahı hayata geçirerek farkımızı ortaya koyacağız. Kimsenin toprağında, doğal kaynaklarında gözümüz olmadığını ispatladık. Biz inancımız ve tarihimizin gösterdiği istikametten şaşmayacağız. Kirli pazarlıklara, halka ve Hakka sırt dönmeyeceği açıktır. Bundan sonra aynı ilkeli, onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.

REFORM, İCRAAT, DEĞİŞİM

Yönetim sistemi, her türlü değişikliğin süratle yapılmasını sağlayan dinamik bir sistemdir. Daha iyisini, daha güzelini bulduğumuzda her türlü değişime açığız. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile pek çok yapısal değişimi hayata geçirdik. Reform, icraat ve değişim temelli anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Yeni yönetim mimarimizin tepesinde Cumhurbaşkanı, doğrudan sorumlu bakanlıklar, başkanlıklar, ofisler bulunuyor. Bunların hepsi aynı hedefe yönelik ahenk içinde çalışan yapılardır.

Kabinemizi kurduktan sonra ilk 100 günlük planımızı, 2. 100 günlük eylem planımızı paylaştık. Cumhurbaşkanı olarak, devleti temsil etmenin yanında milletin doğrudan hesap sorma hakkının olduğu yönetimin sorumlusuyuz. Bu görevimizde 2. yılımızı tamamladık. Sistemle, devletin düzenleme yapma fonksiyonunda aksama yaşanmamıştır. Mahalli idareler seçimleri ve salgın gibi iki önemli hadiseye rağmen yürütmenin çalışmalarında aksamaya meydan vermedik.

Son 2 yılda 64 kararname ve 2 bin 755 karar ile kesintisiz hizmet sunduk. 9 Temmuz 2018'den bu yana yurt içinde 78 ilimize 114 seyahat gerçekleştirerek milletimizle kucaklaştık. Bölgesel ve küresel sorunların çözümünde Türkiye, her liderin görüşüne başvurduğu ülke haline gelmiştir.

DİJİTALLEŞME ARTTI

Covid-19 sürecinde dijitalleşmenin önemi ortaya çıkmıştır. Kamu hizmetlerinin hızlı verilebilmesini sağladık. Bu kapsamda 27 bin olan kamu hizmeti sayısını 8 bin 97'ye, vatandaştan istenen belge sayısını 42 binden 833'e düşürdük. Resmi yazışma işlem süreleri gelende yüzde 71, gidende yüzde 32 azalma gösterdi. Tüm bu çalışmalar neticesinde BM'de ülkemiz 193 ülke arasında 22'nci sıraya yükseldi.

EKONOMİ ALANINDAKİ ADIMLAR

Yatırımlarda 2018 ve 2019 yıllarında 2,3 trilyon tutarına ulaştık. Salgın dönemi dahil 180 günlük icraat programlarında 2 bin 384 eylemin yüzde 93'ünü tamamladık. 2019-2023 dönemini kapsayan temel politika belgemizi açıkladık. Yüksek teknoloji üreten firmalarımıza yönelik risk sermayesi fonu oluşturduk. Lojistik merkezleri ve kombine yük taşımacılığında büyük ilerleme sağladık. Küresel yenilik endeksinde ülkemizi üst sıralara taşıyacak yol haritamızı da hazırladık.

KÜLTÜR ALANINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul'un cumhuriyet dönemi sembollerinden olacağına inandığımız Büyük Çamlıca Camisi'ni 2019'da ibadete açtık. Ülkemizin en büyük kültür kurumu olan Millet Kütüphanemizi 2020'de milletimizin hizmetine sunduk. Hizmet binalarımız yanında camimiz, kültür ve kongre merkezimiz ile Külliyemizin medeniyetimize layık olduğuna inanıyoruz. Şimdi Rami Kışlasını millet kütüphanesini gerçekleştiriyoruz. 38 millet kıraathanesini hizmete aldık. Vatandaşlarımız coğrafi bilgi platformu ile mülkü ve çevresini inceleyebilecek ve afetlerde gerçek zamanlı bilgiye ulaşabilecektir. Bu sistem tarihi özelliklerden toprak özelliklerine kadar pek çok alanı takip etme imkanı verecek.

İktidarı devraldığımız günden bu yana her alanda ülkemizi kalkındırarak gücüne güç kattık. Son iki ayda attığımız adımları paylaşıyorum:

Eğitim: Son iki yılda ilk ve orta öğretimde 2 bin 805 okul inşa ettik. 17 bilim ve sanat merkezi, 1913 laboratuvar, dijital kütüphaneler açtık. 2018 yılında öğretmenin eline aylık 4 bin 153 lira geçerken bu rakam yüzde 25'lik artışla 5 bin 177 liraya ulaşmıştır. Daha önce 2+2 olmak üzere 6 yıl zorunlu hizmet süresiyle çalışan öğretmelerimizin statü yılını 3+1 ile 4 yıla indirdik. Anaokulu sayısını son 1 yılda yüzde 94 oranında artırdık. 195 uygulama okulunu da tamamladık. Ülkemizin rekabet gücü savunma sanayisine yönelik ara eleman yetiştirmek için savunma sanayi lisesi açtık. Patent, tasarım, faydalı model odaklı eğitimin kapılarını araladık. Turizm sektörü için 11 yeni meslek lisesini hizmete sunduk. İlk okuldan başlayarak 6 bin 507 tasarım beceri atölyesini kurduk. Salgın döneminde EBA'yı hızla hayata geçirdik. 3,1 milyar tıklanma ile Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu internet sitesi oldu. Mesleki eğitim kurumlarımızın koronavirüs döneminde ülkemize iki katkısı oldu. Maske, dezenfektan, önlük ve tulum gibi malzemelerin üretiminde bu kurumlarımız görev aldı. Altyapısı güçlü illerimizde bulunan mesleki ve teknik anadolu liselerimizin kapasitelerini güçlendirdik. Vefa projemizde bin 836 personelimiz görev aldı. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için eğitim ordumuz da görev aldı. Türkiye Maarif Vakfı yurt dışında en önemli temsilci haline gelmiştir. 332 eğitim kurumu, 42 yurt ile eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. 405'i kendi vatandaşımız olmak üzere 7 bin 337 personel istihdam ediliyor. 42 ülkede devralma ve yeni okul açma çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve spor: Gençlerimizi destekleyen politikaları hayata geçiriyoruz. 4.5 milyar lira ile 979 yatırımı tamamladık. Son iki yılda bu merkezlerde 5,5 milyonu aşkın gencimizin iştirak ettiği faaliyetler gerçekleşti. Yüksek öğrenim yurtlarımızın sayısını 795'e, kapasitesini 707 bine çıkardık. Yurtlarımız otel konforuyla donattık. 117 yüksek öğrenim yurdunu hizmete aldık. Yüksek öğrenim harcını kaldırırken, 45 lira olan burs miktarını 550 liraya yükselttik. 39 stadyum inşasında 26'ya ulaştık. Son 2 yılda lisanslı sporcu sayısı yüzde 21, spor kulübü sayısındaki artış yüzde 16 olarak gerçekleşti. Tüm yaş gruplarında milli sporcularımız katıldıkları uluslararası mücadelelerde 15 bin madalya kazandı. Bu dönemde 74 yeni gençlik ve spor tesisini de hizmete aldık.

Sağlık: Milletimize verdiğimiz hizmet standardını dünyanın çok üzerine çıkardık. 10 yeni şehir hastanemizi hizmete soktuk. Sağlık çalışanı sayımız 1,1 milyonu geçti. MR sayımız 909 adede, tomografi sayımız 1213 adede, diyaliz sayımız 18 bine yükseldi. 112 Acil sayımız 2 bin 985 adede, ambulans sayısını 5 bin 437 adede yükselttik. Evde sağlık hizmetlerinde 1,6 milyon vatandaşımız faydalanıyor. Koronavirüs ile mücadele için Yeşilköy Murat Dilmener ve Sancaktepe Feriha Öz acil durum hastanelerini de devreye soktuk. 8 sınır kapımızda sahra hastanesi kurduk. Geçici olarak yurtdışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik.

Adalet: Milletimizin hak ve hukuk arayışına cevap verecek pek çok reformu hayata geçirdik. Hakim, savcı ve personel sayısını yüzde 177 oranında artırdık. Adalet hizmetlerinde görevli 24 bin 64 yeni personel alımı yaptık. 18 yılda ilk derece mahkeme sayısını artırarak mahkemelerin yükünü azalttık. İstinaf mahkemelerini 15'e çıkardık. İstinaf mahkemelerini güçlendirerek yüksek mahkemelerin iş yükünü azalttık. 269 adalet hizmet binasının 38'ni son iki yılda inşa ettik. İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getirdik. Dosyaların yüzde 63'ü başarıyla sonuçlandı. Hakim ve savcı adaylığı mülakat kurulu sayısını 5'ten 7'ye çıkardık. İnfaz düzenlemesiyle yeni bir sisteme geçtik. 15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport alabilmesini biz sağladık. Çoklu baroyu da içeren pek çok haklarını hukuki güvence altına alan düzenlemeyi de hayata geçirdik.

Güvenlik: Ülkemizi sınırlarımızın içinden ve dışından gelecek her türlü tehdide karşı korumak, devlet olmamızın en baştaki şartıdır. İçişlerinde son iki yılda tarihi başarılar elde ettik. Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda 10 binden fazla şehirlerde olmak üzere operasyonlar yaptık. 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. 530 teröristi ikna yoluyla kurtardık. Son 1,5 yılda PKK'nın 400'e yakın eylemini engelledik. En büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'ye yönelik 17 bin operasyon gerçekleştirdik. FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar yapılmasını yıktık. DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yurt içinde 2 binden fazla operasyon gerçekleştirdik, 5 eylemi engelledik. Uyuşturucu ile mücadelede son 2 yılda 364 bin operasyon yürüttük. Uyuşturucu tüccarlarına göz açtırmamakta kararlıyız. Düzensiz göçle mücadelede geri göndermede merkezlerini 28'e çıkardık. Terörden arındırdığımız bölgelere gönüllü dönen Suriyeli sayısı 402 bini aştı. Milli savunmada gece gündüz çalışan ordumuzu güçlendirdik. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna darbe indirdik. Terör tehdidini önemli ölçüde bertaraf ettik. Libya'da meşru yönetime destek veriyoruz. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kimse heveslenmesin ona da prim vermeyeceğiz. Kahraman ordumuz dünyanın pek çok yerinde görev yapmaktadır. FETÖ'den temizlenen ordumuz tarihi bir mücadele yürütüyor.

Savunma sanayi: Dışa bağımlılığı yüzde 30'lara düşürdük. 60 milyar dolar bütçeli 700 projeyi yürütüyoruz. Firma sayımız 56'dan bin 500'e çıktı. Türkiye 18 yıl önce 248 milyon dolar olan ihracat yaparken, bu rakam 3 milyar doları geçti. Son 2 yılda Akıncı İHA ve Aksungur İHA, Gölbey ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. Milli İHA motorumuz Anka ile yaptı. Sürü-İHA projesini başlattık. Güvenlik birimlerimize 21 Atak helikopteri teslimatı yapıldı. 15 Anka-İHA, 58 adet Bayraktar İHA, 258 kamikaze mini İHA teslim edildi. Sungur Hava Savunma sistemi envantere girmeye hazır hale geldi. Hisar-A envantere girme aşamasındadır. Korkut projesinde ilk sistemler envantere girdi. Bu kapsamda 4 komuta kontrol aracı ile 13 adet silah sistemi aracı ordumuza teslim edildi. Bora füzelerinin teslimatı da devam ediyor. Ülkemizin en önde olduğu alanlarda zırhlı araçlardan bin 800'ü teslim edildi. Amfibi Anadolu denize indirildi. Artık bizim de yarım da olsa uçak gemimiz var. Mil-Gem korvetlerinin 3. ve 4.'sü Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. İlk denizaltımız Piri Reis havuze çekildi. 10 bin tonluk kaldırma kapasiteli yüzer havuzumuz teslim edildi. F16 uçaklarımıza milli dost-düşman tanıma sistemi entegre edildi. Ulak bin yerde kuruldu.

Ulaştırma: İlk etabı yılda 90 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Havalimanı'nı devreye aldık. Tüm etaplar hizmete girdiğinde yolcu kapasitesi 200 milyona ulaşacak. Salgın dönemine rağmen iç ve dış hatlarda toplamda 65 milyon yolcu trafiği gerçekleşti. Ülkemize kazandırdığımız 30 havalimanın yanında Rize-Artvin havalimanı deniz üerinde yapılıyor. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havaalanları inşası sürüyor. Kanal İstanbul'un etüt çalışmalarını bitirdik. Bakanlarımızla görüşmeleri yaptık. Bu kanalın inşası için ihtiyaç duyulan mevzuat çalışmaları sürdürülüyor. Talipler artmaya başladı. Kanal İstanbul projemiz de tüm dünyaya örnek olacak. Her yönüyle Kanal İstanbul Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan cazibe merkezi olacak. İstanbul trafiği için öneme sahip Gebze-Halkalı sistemini hizmete aldık. Yük trenleri Pekin'den Londra'ya kadar gitmeye başladı. Kuzey Marmara Otoyolu'nu bölüm bölüm hizmete açıyoruz. 398 km uzunluğundaki yolun kalan kısımlarını da tamamlıyoruz. İstanbul-İzmir otoyolu ile iki şehir arasındaki mesafeyi 3,5 saate indirdik. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini 2018'de attık. Gümüşhane çevre yolları ile 9 adet tüneli hizmete açtık. Türkiye'nin en yükseği olan Beğendik Köprüsü'nü hizmete açtık. 3 yeni uydu projesinde sona yaklaşıyoruz. İstanbul'un sembollerinden biri olacağına inandığım Çamlıca Kulesi'nin yapımı devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler: 4 olan sosyal yardım programı sayısını 43'e çıkardık. Bütçe kaynağını da 55 milyar liraya yükselttik. Salgın döneminde sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlarımıza 25 milyar lira ödeme yaptık. 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Ücretsiz izne çıkarılan veya işten çıkarılan 1,7 milyon vatandaşımıza 2,8 milyar lira ödeme yaptık. İşsizlik ödeneğinden 1,8 milyon vatandaşımıza 14,7 milyar lira ödeme yaptık. Asgari ücret tespit komisyonunda ilk defa oybirliğiyle asgari ücret kabul edildi. 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2 bin 324 liraya çıkardık. İstihdama katılım oranının yüzde 53'e yükseldi. İş-kur kanalıyla 2,5 milyon vatandaşımızı işe yerleştirdik. 18 ayrı sigorta primi teşviki uygulayarak 213 milyar lira devlet katkısı sağladık. Kayıt dışı istihdamı 23 puan düşürdük. Emeklilerimiz en çok desteklediğimiz kesim oldu. En düşük emekli aylığını bin lira, temmuz ayında bin 500 lira olarak belirledik. Bayram ikramiyesini devreye aldık. 53,2 milyar lira ikramiye ödedik. Son iki yılda geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısı bin 15'tir. Toplam 240 aile destek merkezi milletimizin hizmetine sunuldu. Aile eğitim programı ile son iki yılda 1 milyon 132 bin kişiye ulaştık. 32'ye çıkan sosyal dayanışma merkezlerimizle kadınlarımızı destekliyoruz. 81 ilimizde kadın kooparitifçiliği çalışma grubu oluşturduk. Kadın milletvekili oranını yüzde 17'ye çıkardık. Şiddete karşı 0 tolerans ilkesiyle çalışıyoruz. 303 bin kadın, 35 bin çocuk olmak üzere vatandaşlarımıza hizmet verilmiştir. Kadın konukevi sayısını da 8'den 145'e çıkardık. Biz bize yeteriz kampanyamızla 2 milyar lirayı aşan destek sağladık. 3,9 milyon aileye kömür yardımı yaptık. 427 huzurevinde 27 bini aşkın yaşlımız hizmet almaktadır. Engellilere yönelik evde bakım uygulamasından 535 bin vatandaşımız yararlanıyor. 17 milyar lira ödeme yaptık. 15 Temmuz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını kurduk. Şehit yakınları ve gazilerimize biner lira destek sağldık.

Çevre ve şehircilik: Hedefimiz 2023'e kadar her ilimizde en az bir millet bahçesi yapmaktır. Tehlike düzeyi yüksek alanlara öncelik vererek 61 ilimizde rezerv yapı alanları belirledik. 1 milyon 394 bin bağımsız birimde ikamet eden vatandaşlarımız için 14 milyar lira destek sağladık. Ülkemiz genelinde 658 bin bağımsız bölüm yenileniyor. Sanayi alanlarının taşınması için 10 bin işyerinden bin 400'ünü tamamladık. İki ayrı konut kampanyası başlattık. 140 projede 50 bin sosyal konutun kura çekimi yapıldı. 81 ilde 100 bin konutun yapılmasını planladık. Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından depremzedelerin yaralarını sardık. Deprem konutlarının bir kısmını tamamladık. Araklı, Bolu, Bursa, Artvin'deki sel felaketlerinde afetzedelerin yaralarını sardık. Sıfır atık projesiyle 44 bin kurum ve kuruluşta sistemi kurduk. Çevre kirliliğinin önlenmesi için poşeti ücretli hale getirdik. Türkiye genelinde bin 107 atık su arıtma tesisi ile hizmet verilirken bin 148'e yükselttik.

Tarım ve ormancılık: Son iki yılda toplam bitkisel üretimimiz 123 milyon tona yükseldi. Tarımsal hasılamızı 275 milyar liraya çıkardık. Çiftçilere desteği 22 milyar liraya çıkardık. Sözleşmeli tarımsal üretimde dijital tarım pazarı projesini hayata geçirdik. Coğrafi işaret tescili için ürün sayımızı 387'ye ulaştırdık. 24 ilimizde tohumun yüzde 75'ini hibe olarak verdik. Yerli tohumu 1 milyon 134 bin tona ulaştırdık. Hayvancılık deteklerini 6,6 milyar liraya çıkardık. Son iki yılda 13 milyar lira destek ödemesi yaptık. Büyükbaş hayvan sayısını yüzde 4, küçükbaş hayvan sayısını yüzde 5 artırdık. Su ürünleri üretimimizi artırmak için su ürünleri kanunda değişiklik yaparak kaçak avcılığı engelledik. Su ürünlerinde 2023 hedefi olan 1 milyar lirayı 2019'da yakaladık. Toplam 5 bin kırsal kalkınma projesine 1,6 milyar lira hibe verdik. Türkiye'nin en büyük jeotermal kaynaklı organize sanayi bölgesini Dikili'de tamamladık. 200 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitemizi güçlendirdik. İHA kullanmaya başladık. Korunan alan kapsamına 47 yeri dahil ettik. Ülkemizin en büyük 3. barajı olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimine başladık. 159 bin hektar alanı sulamaya açtık. Arazi toplulaştırma ve arazi genişletmede 1,2 hektar alanı bitirdik.

Hazine ve maliye: Ekonomimiz kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu. Mücadele kapsamında bağışıklık sistemi güçlendiriyoruz. Spekülatif ve art niyetli faaliyetler kapsamında önlemleri alıyoruz. Özel sektör için uzun vadeli ucuz ve sürdürlebilir finansman modeline sahip ekonomi hedefliyoruz. Orta vadeli programda enflasyon-kur-faiz sarmalına karşı tedbirleri genişlettik. Enflasyonla topyekun projesini hayata geçirdik. Swap piyasasında aldığımız önlemlerle art niyetli girişim kanallarını tıkadık. Türk banklarının kendi aralarındaki döviz işlemlerini yabancı bankalara ihtiyaç kalmaması için çalışmalar yaptık. Sektörlere sağladığımız finansman desteklerine ilaveten otomobil, mobilya, konut ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. KOBİ'lerimizin alacaklarını devlet destekli haline getirdik. Sera finansman paketini devreye aldık. Katma değerli, istihdama dayalı üretim modeli için hammadde ve ara malı imalatı 40 milyar liralık ivme paketini hayata geçirdik. Bu dönemde yüzde 24'e kadar çıkan faizi 8,25 seviyesine indi. İç borçlanma faizini yüzde 25'ten yüzde 9'a kadar gerilettik. Spekülatif ataklarla yüzde 25'in üzerine çıkan enflasyonu tek haneye indirdik. Vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesini temin ettik. Haziran ayında tarihi bir rekorla 200 binden fazla ailemizin konut sahibi olmasını sağladık. Yerli sermayeli kredi derecelendirme şirketini faaliyete geçirdik. Türkiye Kalkınma Bankası'nı yeniden yapılandırdık. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için dövizli bireysel emeklilik sistemini başlattı. Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nü kurduk. 2020'de kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek miktarı 50 milyar liraya çıkardık. 40 milyar liralık sosyal güvenlik kurum prim ödemesini erteledik.

Ticaret: 2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatımızı 180,8 milyar dolara ulaştırdık. Dış ticaret açığımız yüzde 53,7 oranında azalmıştır. İhracata yönelik yeni destek paketleriyle 6,1 milyar lira destek sağladık. Eximbank ihracatçılarımıza 90,2 milyar dolar tutarında destek verdi. Kadın ve genç girişimciler için pek çok projeyi hayata geçirdik. İhracatçılarımızın dünyanın her noktasında daha aktif olması için 11 bin 655 iş insanımıza yeşil pasaport vererek vizesiz seyahatin yolunu açtık. Elektronik ticaret için ülkemizin ilk elektronik ticaret verilerini açıkladık. İlk veriler 136 milyar olarak gerçekleşmiştir. Son iki yılda toplam 1 milyon 187 bin esnafa 62,5 milyar lira faiz indirimli kredi kullandırıldı. Yüksek katma değerli, yüksek teknolojiyi üretim ve ihracatı teşvik için İstanbul'da özel bölge kurduk. Temassız ticaret yöntemini geliştirerek ticaretimizin kesintisiz sürmesini sağladık. Sarp, Kapıköy ve Çobanbey, Öncüpınar ve Kapıkule'yi yeniledik. Elektronik çek ve bono teklifini son aşamaya getirdik.

Sanayi ve teknoloji: 2023 stratejimizi açıkladık. İhtiyaç duyduğumuz ürünleri kolayca üretebildik. Sağlık alanında yenilikçi ürünler geliştirdik. Yerli yoğun bakım solunum cihazı ile hem ülkemize hem dünyaya nefes olduk. Sanayileşme ve milli teknoloji hamlesi hedeflerimize daha hızlı varmak için icra komitemizi kuruyoruz. Yerli otomobil projemizi hayata geçiriyoruz. Milli elektrikli trenimizi raylara indirdik. Planlı sanayileşme politamız klapsamında 6 organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırdık. Böylece ülkemizde bu sayı 320'ye ulaştı. 12 yeni endüstri bölgemizde özel sektörümüz 8,5 milyar yatırım planlanıyor. Ülkemizin uzun dönemli petro-kimya ihtiyaçları için Ceyhan-Filyon-Karapınar bölgelerinde yılın ikinci yarısında yatırımların başlamasını bekliyoruz. Sanayi bölgeleri demiryolu ve limana kavuşacak. Ankara-Bursa-İzmir-Konya-Mersin-Gaziantep'te yetkinlik ve dijital dönüşüm noktaları kurduk. 440 bin vatandaşımıza ilave istihdam oluşturacak teşvik belgesi düzenledik. KOSGEB ile 137 bin işletmeye 3,3 milyar lira destek ödemesi yaptık. 62 bin yeni işletme kuruldu. Kalkınma ajansları ile 5 bin projeye 3 milyar liraya yakın kaynak aktarıldı. Ar-Ge merkezi sayısını bin 236'ya, teknopark sayısını da 85'e çıkardık. Kocaeli'nden İzmir'e teknoloji koridoru kuruyoruz. Ar-Ge ekosisteminin meyvelerini toplamaya başladık. Hedef 2023'e kadar en az 10 milyar dolarlık şirket çıkarmaktır. Beşeri sermayenin güçlenmesi için kritik adımlar attık. Dünyanın sayılı üniversiteleri, araştırma merkezlerinden 127 üst düzey araştırmacıyı ülkemize getirdik. TÜBİTAK'ın programlarıyla 7 milyon gence ulaştık. Bilim olimpiyatlarından 105 madalya ile döndüler. Dene-yap projesi kapsamında teknoloji atölyesinin kurulumu yapıldı. Toplumda teknoloji ve yenilikçilik için Teknofest dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali oldu. Türkiy Uzay Ajansı ile ülkemizin ihtiyacını karşıladık.

Enerji: 2015'te inşasına başladığımız TANAP'ın Eskişehir'e kadar olan kısmını 2018'de Avrupa bağlantısını 2019'da aştık. TürkAkım'ın Türkiye'ye ulaşan kısmını tamamladık. Yer altı depolama tesisleri için gelişmiş bir altyapı kurduk. Fatih 2018'de Akdeniz'de sondaja başladık. Yavuz sondaj çalışmalarına başladı. Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan tuzakları tersine çevirdik. KKTC'nin Türkiye Petrollerine verdiği ruhsat ve kendi kıta sahanlığımızda çalışmalara devam edeceğiz. Biz birilerinin iznine tabi değiliz. Haklarımız nelerde bu çerçevede adımlarımız attık, atmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Akkuyu'nun yapımı sürüyor. Kömür üretimimiz cumhuriyet rekoru kırarak 101,5 milyon tona ulaştı. Bor tesisi üretimine başladık. İhraç ettiğimiz madenlerimizi kendi teknolojimizle işleyerek yurtdışına satacağız. Elektriğimizin yüzde 62'sini yerli kaynaklardan ürettik. Elektrik gücümüzü 92 bin mw'a çıkardık. Enerjide de Türkiye muhtaç ülke olmaktan çıkmıştır. Star Rafinerisi faaliyete başladı. 4 il 117 ilçeye doğalgaz sağladık.

Dışişleri: İnsanlığın ortak çıkarları için mücadele veriyoruz 242 olan yurtdışı temsilci sayımız 246'ya yükseldi. Suriye'de kalıcı çözüm için sahada ve masada etkin konumumuzu sürdürüyoruz. Suriye halkı özgürlüğe, huzura, güvene kavuşana kadar kalmaya devam edeceğiz. Suriye'de şimdi güya seçim yapılıyor, böyle seçim mi olur? Bütün bunlara rağmen biz sesimizi yükseltmek durumundayız. Libya Milli Mutabakat Hükümeti ile mutabakat imzaladık. Bu meşru zeminde Libya ile işbirliğimizi geliştiriyoruz. Ülkemizin Doğu Akdeniz'de deniz hak ve yetki çıkarlarını savunuyoruz. Enerji alanındaki işbirliğimizin güçlenmesi için ilave adımlar atıyoruz. Saldırgan tavırlar içinde olanları Libya halkının tercihlerine saygı göstermeye davet ediyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, terörle mücadele için bu ülkeye yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. Katar ile kapsamlı işbirliğimizi pekiştirdik. AGİT ile İslam İşbirliği Teşkilatları'nda başkanlıkları başarıyla yürüttük. 30'dan fazla toplantıyla örgütün faaliyetlerine hız kazandırdık. Kudüs konulu 2 olağanüstü zirveye evsahipliği yaptık. Balkanlardaki en geniş işbirliği forumuna dönem başkanlığını da üstlendik. BM Genel Kurul Başkanlığı'na ilk defa Türkiye'nin adayı seçildi. En az gelişmiş ülkelere yönelik teknoloji bankası Gebze'de açıldı. Terör örgütlerinin yurtdışındaki uzantılarıyla mücadelemize kesintisiz şekilde devam ediyoruz. İşbirliğinin geliştirilmesi için yoğun gayret gösterdik. AB, Rusya ve ABD ile ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi için yoğun gelişmeler yürüttük. NATO bünyesinde yüksek faaliyetler sürdürdük. Kıbrıs'ta kararlı duruşumuzu ortaya koyduk. Afrika ile ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Ankara'daki Afrika ülkesi büyükelçilik sayısı 37'ye yükseldi.

Kültür ve turizm: Dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe'nin UNESCO listesine girmesini sağladık. Türkiye, UNESCO'ya kayıtlı ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyor. 363 kazı gerçekleştirdik. 13 bin 91 eseri ülkemize getirdik. Turizmde turist sayısı 52 milyona yaklaştı. Bu yıl hedeflerimizi tutturamazsak da hedeflerimizi telafi edeceğiz. Toplam 5,5 milyar lira kaynak kullanarak 5 bin 400 tarihi eserimizi restore etmiştik 234 eser daha ilave ettik. 2002 yılında 85 milyon dolar olan yardımlarımız geçen yıl 8,6 milyar dolar seviyesine çıktı. Türkiye dünyada en fazla kalkınma yardımı yapan 6'ncı ülke olurken, milli gelire göre ilk sırada yer almıştır. Acil ve insani yardımlarda da Türkiye büyük bir başarı gösteriyor. TİKA ve diğer kurumlarımızla Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da, Afganistan'da, Somali'de muhtaçların elinden tutuyor. Arakanlı Müslümanlara yardım yapan en aktif ülke olmaya devam ediyoruz. Balkanlar ve Doğu Avrupa'da 24 restorasyon projemiz bulunuyor. Dünyanın dört bir yanında 16 bin öğrenciye ülkemizde eğitim imkanı sağlıyoruz. 48 ülkede 58 Yunus Emre Merkezi ile faaliyetimizle kültürel faaliyetimizi yürütüyoruz.

Cumhurbaşkanı olarak bakanlık ve kurumlarımızın icraatlarıyla paylaşmak ve özetin özeti anlatımızyla bir hayli uzun sürdü. Hep söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser siyasetidir, hizmet siyasetidir, icraat siyasetidir. Biz sözümüzü icraatlerle söylüyoruz. Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi milletmizle paylaşıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişimizin 2'nci yılı vesilesiyle kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Tüm icraatlerimizi ortaya koysak günlerce konuşmamız gerekir. Ömrümüzün 40 yılı aşkın dönemini bu anlayışla değerlendirmeye çalıştık. Ortada bir başarı varsa bunun sahibi önce Hak, sonra milletimizdir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı bilecek idrake sahibiz.

26 Ağustos Malazgirt geliyor. Sultan Alparslan 25'inde Ahlat'tan Malazgirt'e hareket etmişti. Biz de Ahlat'ta cumhurbaşkanlığı merkezi kurduk. 25'inde gece orada olacağız, oradan da ertesi sabah Malazgirt'e hareket edeceğiz. Biz geceyi orada geçirip, Sultan Alparslan'ın izinden Malazgirt'e yürüyecek ondan sonra da programımızı tamamlayacağız.

Halka tepeden bakanların istikameti kaybetmesi mukadderdir. Sultan Alparslan'a yakışan bir eser orada meydana geldi. Bu eserlerle anılacağız. Biz bu yanlışa düşmeden çalıştığımız, mücadele verdiğimzi için bu günlere geldik. Bundan sonra da aynı anlayışla, teslimiyetle, kalp ve zihin huzuruyla yönümüz geleceğe dönük olarak çalışmaları sürdüreceğiz. Son 7 yıldır yaşadığımız saldırıların doğrudan inancımıza, kültürümüze, birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza, kardeşliğimize, bayrağımıza, ezanımıza yönelik olduğunun gayet iyi farkındayız. Sokakların karıştırılmasından, kalkışmalara kadar her saldırının aynı hedefe yönelik gülleler taşıdığından şüphemiz yok. Bize düşen milletimizin fedakarlığına karşı çalışarak ödemektir. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar durmadan, duraksamadan hizmet çıtasını hep yükselterek yolumuza devam edeceğiz.