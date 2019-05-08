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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen iftar yemeğinde konuştu. Erdoğan asker öğrencilere "Terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib'de dünyayı hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunda terör örgütlerini sizler temizleyeceksiniz. Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız" diye konuştu

Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Askerlik daima insanlığın daima var olan güvenlik ihtiyacı sebebiyle dünyanın en eski ve onurlu mesleklerinden biridir. Bu görevi yerine getirmek fiziki şartların ve cesaretin yanında kalbinde derin vatan ve millet sevgisini temsil edenlere güçlü bir bağlılığı beraberinde getirir. Türk Milleti hep bölgesinin ve dünyanın en iyi askeri gücü olarak var olmuştur. Bizim milletimizde öyle bir yürek, öyle bir taktik zeka vardır ki, askeri mücadeleyi kazanacak bir yolu daima bulur. Bu özelliğimizi eğitim ve donanımla teçhiz ettiğimizde Allah'ın izniyle önümüzde kimse duramaz. Devletimizin tarihine baktığında bu gerçeğin sayısız örneklerini görmek mümkündür. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ordumuzun insan kaynağını yetiştirme sistemini yeniden düzenledik ve Milli Savunma Üniversitemizi kurduk.

"15 TEMMUZ'UN ORDUMUZDA YAPTIĞI TAHRİBATI ORTADAN KALDIRDIK"

Özelikle Milli Savunma Bakanlığımız, rektörümüz, dekanlarımız ve hocalarımıza gayretleri için teşekkür ediyorum. Öğrencileri bu ecdat mesleğini tercih ettikleri için özellikle kutluyorum. Sizlerin çabaları ve gayretleriyle 15 Temmuz ihanet çetesinin peygamber ocağı olarak gördüğümüz yol açtığı tahribatı kısa sürede ortadan kaldırmayı başardık. Hamdolsun milletimiz ordusuna ve askerine kararlılıkla sarılıyor. 15 Temmuz sonrasında ordumuzun ardı ardına yürüttüğü operasyonda bu büyük kucaklaşmanın çok büyük katkısı olduğuna inanıyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha muhteşem başarılara hep birlikte imza atacağız. Zaferlerimizle tarihe yön verdik.

 

"KANDİL'İ DE SİNCAR'I DA SİZLER YIKACAKSINIZ"

Çanakkale'de, Ku'tül Amare'de, İstiklal Harbi'nde destan yazan ordu işte bu orduydu. Kore halkının bağımsızlığı için vatanımızdan binlerce kilometre ötede cesaretle çarpışan yine sizdiniz. Kıbrıs'ta katil çeteleri altında inleyen milletimizi kurtaran yine sizdiniz. Afganistan'da ülkemizi yine sizler temsil ettiniz. Ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmaya, karada, denizde, havada haklarımızı kullanmamızı engellemeye çalışanlar karşısında en büyük kudretimiz yine kahraman ordumuzdur. Terör örgütlerine dağları yine siz dar ettiniz. Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, İdlib'de dünyayı hayran bırakan zaferlere sizler imza attınız. En yakın zamanda Münbiç'i ve Fırat'ın doğusunda terör örgütlerini sizler temizleyeceksiniz. Kandil'i de Sincar'ı da sizler yıkacaksınız.

"ŞİMDİDEN GÖREV YAPACAĞINIZ YERLERDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Siz kahramanlığın atıldıktan sonra bir daha dönmemek olduğuna iman etmiş, ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum inancıyla yola çıkmış Türk askerisiniz. Ordumuz her daim muzaffer olsun diyorum. Tarihi boyunca hep hakkın ve haklının yanında yer alan bu kasırga milleti dün durduramadılar inşallah bugün de yarın da durduramayacaklar. Bana sizler gibi yol ve gaza arkadaşları nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamdetsem azdır. Bu duygularla bir kez daha Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilik ünvanıyla şereflenen kardeşlerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. Siz değerli öğrencilerimize şimdiden görev yapacağınız yerlerde başarılar diliyor, hocalarımıza ve komutanlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla.

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